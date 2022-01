Napoli Femminile, attesa per la trasferta contro l'Inter: cinque assenti per le azzurre. Severini: "Cerchiamo risultato positivo"

Dodicesimo appuntamento stagionale, prima giornata del girone di ritorno. La Serie A Femminile torna in campo e riserverà il match tra Inter e Napoli. Le azzurre della coppia Domenichetti-Castorina saranno attese dalla delicata trasferta sul campo delle nerazzurre, a quota 22 punti in classifica e con l'obiettivo Champions nel mirino. Le campane, dal canto loro, hanno intenzione di risalire la china e avvicinarsi al quartultimo posto che significherebbe salvezza. Il primo impegno del nuovo anno solare delle partenopee, dunque, sarà al Suning Youth Center intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti.

Tante assenze per il Napoli che dovrà fare a meno di cinque elementi, tra le quali una nuova arrivata. Non ci saranno Chatzinikolaou, Errico, Zavarese, Tui e Abrahamsson. Sono aggregate, invece, al gruppo le giovani Caputo e Giordano. Nella lista delle convocate ci sono anche gli acquisti invernali: Baldi, Golob, Mauri e Pinna saranno a disposizione dello staff tecnico per l'ostica partita sul rettangolo verde delle meneghine. Alla vigilia Emma Severini è intervenuta ai microfoni del club per presentare la sfida in programma.

La centrocampista di Prato classe 2003 si è espressa sulla gara: "È una partita importante per noi, vogliamo riscattare la prima parte di campionato e dare una svolta al nostro modo di giocare. L’Inter è avversaria difficile ma dobbiamo provare a centrare qualche risultato a sorpresa. Abbiamo l'intenzione di cambiare l'atteggiamento e avere maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Contro l'Empoli in Coppa Italia c'è stata personalità, le neo-arrivate portano esperienza e voglia di migliorare. Spero di continuare così, voglio migliorare aspetti tecnici e tattici".