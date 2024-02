Napoli-Barcellona, Calzona: "Il pareggio ci tiene in corsa. Kvara? Una serata storta può capitare"

"Ho chiesto alla squadra di stare stretta e compatta. La prima mezz'ora non lo abbiamo fatto, abbiamo subito dei cambi campo perchè non abbiamo messo pressione e siamo andati in difficoltà. Sono molto contento perchè la squadra ha dimostrato di non voler mollare e di voler uscire da questo momento. Potevamo perderla, poi abbiamo pareggiato e alla fine potevamo anche vincerla. Sono soddisfatto". Così Francesco Calzona ha commentato il pareggio tra Napoli e Barcellona nel corso della conferenza stampa post partita.

Il tecnico azzurro ha parlato anche del discorso qualificazione in vista della gara di ritorno in Spagna: "Giocare a Barcellona è difficile per tutti. Questo pareggio ci tiene in corsa, noi vogliamo passare il turno perchè siamo il Napoli e dobbiamo aspirare a passare il turno. Noi vogliamo migliorare rispetto a quanto fatto stasera. Abbiamo qualche settimana davanti a noi per farlo".

Il modulo e la condizione fisica

"Questa squadra negli ultimi mesi ha cambiato spesso modulo e ha perso qualche certezza. Ogni allenatore ha le sue idee. Io utilizzo il 4-3-3 e voglio molto ordine. Possiamo migliorare. La reazione che abbiamo avuto negli ultimi 20 minuti dice che fisicamente stiamo abbastanza bene. Mi soddisfa il fatto che la squadra ha ritrovato uno spirito vincente e questo mi dà fiducia per il futuro".

Il cambio di Kvaratskhelia

"Kvara è stato sostituito, magari la prestazione non è stata fantastica, ma è normale che un calciatore possa avere una serata storta. Non mi è dispiaciuto tatticamente. Gli è mancato il guizzo".

La posizione di Raspadori

"Raspadori è un giocatore di grandissima intelligenza e disponibilità. Ha le qualità per giocare in tanti ruoli: da trequartista, da punta centrale, da esterno d'attacco sia a destra che a sinistra. Non so, però, se può essere utilizzato come mezz'ala. Io voglio sfruttarlo in avanti", ha concluso Calzona.