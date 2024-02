Napoli-Barcellona, le scelte di Calzona per la sua prima in panchina: notte Champions al Maradona

Tornano le notti di Champions League allo stadio Maradona. Il Napoli scende in campo contro il Barcellona. Prima da capo allenatore per Francesco Calzona, al ritorno in azzurro dopo le esperienze passate da collaboratore di Sarri prima e di Spalletti poi.

Il tecnico calabrese riparte dal 4-3-3, con il ritorno di Osimhen al centro dell'attacco. A centrocampo Cajuste vince il ballottaggio con Traorè.

Questo l'undici iniziale del Napoli: (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.