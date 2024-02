La firma dei grandi bomber su Napoli-Barcellona: Osimhen risponde a Lewandowski

L'avventura di Francesco Calzona da capo allenatore del Napoli comincia con un pareggio al Maradona nella prestigiosa sfida contro il Barcellona. Gli azzurri impattano in un match abbastanza equilibrato, che tiene aperto ogni discorso qualificazione in vista del ritorno in Spagna, in programma il prossimo 12 marzo.

A lasciare l'impronta sul match sono i due uomini più attesi. Victor Osimhen, al ritorno dopo la Coppa d'Africa, e Robert Lewandowski. Le firme sul tabellino sono proprio dei due bomber, autori dei gol nella ripresa che hanno portato all'1-1 finale.

Le scelte di Calzona

Il nuovo tecnico del Napoli riparte, come previsto, dal 4-3-3. In difesa Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui sulla sinistra, a centrocampo Cajuste prevale su Traorè per il ruolo di intermedio sinistro. Al centro dell'attacco torna Victor Osimhen, assente in azzurro da due mesi.

Inizio complicato per gli azzurri

L'inizio per Di Lorenzo e compagni è in salita. Il Barcellona mette alle corde la squadra partenopea nei primi 10 minuti di gioco, rendendosi pericolosa in più di un'occasione con il 'baby' talento Lamine Yamal. Con il passare dei minuti gli uomini di Calzona ritrovano la 'trebisonda' e a fronteggiare con maggiore ordine il palleggio dei catalani, tentando anche qualche sortita offensiva. I primi 45' di gioco si chiudono con il risultato occhiali, non regalando tutto sommato grandi emozioni.

Accade tutto nella ripresa

Di ben altro tenore è la ripresa. Dopo 15 minuti il Barcellona passa. Lewandowski prende palla in area e si destreggia tra Di Lorenzo e Juan Jesus, che forse gli concedono un po' troppo spazio. Il polacco prende la mira e centra la porta azzurra, battendo Meret. Il Napoli, però, reagisce e alza di molto il suo baricentro. Calzona effettua le prime sostituzioni al minuto 68, inserendo Traorè e Lindstrom per Cajuste e, sorprendemente, Kvaratskhelia. Il gol del pareggio arriva al 75', con Osimhen che vince un corpo a corpo con Martinez e batte Ter Stegen, facendo esplodere di gioia il Maradona. Il nigeriano viene richiamato subito dopo in panchina, al pari di Politano, per far posto a Simeone e Raspadori. I partenopei ci provano nel finale a vincere la partita, mettendo in difficoltà la squadra di Xavi. Allo scadere del recupero, però, si rischia la beffa, con Gundogan che cerca di approfittare di un'incertezza della retroguardia avversaria, con il suo tiro che si perde, però, di un soffio fuori. Finisce 1-1. Ogni discorso è rinviato fra tre settimane in Spagna.

Il commento di Calzona a fine partita: "Il pareggio ci tiene ancora in corsa"

Il tabellino

Napoli-Barcellona 1-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (68' Traorè); Politano (77' Raspadori), Osimhen (75' Simeone), Kvaratskhelia (68' Lindstrom). A disp. Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Mazzocchi, Ostigard. All. Calzona.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen (86' Romeu), De Jong; Yamal (80' Raphinha), Lewandowski, Pedri (86' Joao Felix). A disp. Inaki, Pena, Vitor Roque, Sergi Roberto, Astralaga, Casado, Ferrmin Lopez, Cubarsi, Marc Guiu, Fort. All. Xavi Hernandez.

Arbitro: Zwayer (Germania)

Marcatori: 60' Lewandowski, 75' Osimhen

Note: ammoniti De Jong, Martinez, Christensen.