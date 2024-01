Calciomercato Napoli, dall'Inghilterra: "Mourinho incontrerà De Laurentiis in settimana"

Il nome di Josè Mourinho continua ad essere accostato con insistenza alla panchina del Napoli in vista della prossima stagione. Dopo le voci dei giorni scorsi, nelle ultime ore nuovi spifferi sono arrivati dall'Inghilterra, dove lo 'Special One' è di casa per aver allenato a lungo in Premier League.

Secondo il noto quotidiano britannico "Times", il tecnico portoghese, che intenderebbe allenare ancora in Italia dopo la chiusura dell'esperienza con la Roma, dovrebbe incontrare in settimana il patron azzurro Aurelio De Laurentiis per parlare di un eventuale futuro alla guida del club partenopeo nella prossima stagione.

Il titolo del Times