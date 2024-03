Insigne: "In cuor mio spero di essere agli Europei. Spalletti è il numero uno, accetto qualunque sua scelta"

"Auguro ai ragazzi che ci proveranno questa estate di coronare il loro sogno da piccoli. Sicuramente avrete il peso addosso. Neanche noi siamo partiti da favoriti, ma ci siamo stretti attorno l’uno con l’altro. Quando si va all’Europeo, tutto si bilancia. Si parte tutti da zero, dallo stesso punto. E poi avete un allenatore che vi farà stare sul pezzo, è il numero uno: ho fatto con lui un anno a Napoli e posso confermarvelo. In cuor mio, certo che spero di essere con loro!". Così l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, in una lettera per Cronache di Spogliatoio, ha parlato dei prossimi Europei di calcio in programma in estate in Germania.

"Sono venuto in America per giocare a calcio e lo farò fin quando il corpo me lo permetterà. Accetto qualunque scelta del mister Spalletti, l’ho sentito anche alcuni giorni fa per il suo compleanno. Tanti giocatori in MLS vengono chiamati in Nazionale, dall’Argentina fino alla Grecia. Quindi non vedo perché non crederci e non lavorare per provare a essere chiamato. Io sarò sempre a disposizione della Nazionale, accettando qualunque scelta verrà fatta. Ricevere una chiamata è sempre motivo d’orgoglio", ha aggiunto l'attaccante napoletano.