Calzona sul suo futuro: "Quando arriverà un'offerta, troveremo la migliore soluzione con la Federazione Slovacca"

"Se arrivasse l'offerta per rimanere al Napoli? Adesso non posso nemmeno dire cosa farò domani mattina. Ovviamente, se succede qualcosa, ho un contratto con la federazione slovacca. Quindi se succede qualcosa in futuro, tra un anno, due mesi, cinque mesi, allora dovremo prendere una decisione, ma lo faremo insieme. È sempre stato così, perché abbiamo una collaborazione molto forte e sincera. R ipeto, quando arriverà la migliore offerta possibile, decideremo insieme alla federazione per la soluzione migliore. Comunque non ho ancora ricevuto alcuna offerta". Così Francesco Calzona, nel corso di una conferenza stampa tenuta nelle ultime ore in Slovacchia per parlare delle prossime partite della nazionale di cui è commissario tecnico, ha parlato del suo futuro e di una sua eventuale permanenza al Napoli.

"Devo però assicurare a tutti che se avessimo avuto in programma partite 'ufficiali' (non preparatorie, ndr) non avrei accettato l'offerta del Napoli. La federazione m i ha permesso di affrontare questa grande sfida. Per me è importante perché Napoli significa molto per me, quindi vorrei ringraziarli ufficialmente. Non dimenticherò mai che la SFZ è stata la prima a riporre la sua fiducia nelle mie mani. Mi sono stati accanto nei momenti difficili, mi hanno sempre dimostrato molto rispetto e per questo non avevo certo intenzione di deluderli. Anche se abbiamo accettato la proposta di lavorare al Napoli, abbiamo continuato con lo stesso impegno al servizio della nazionale slovacca ", le parole dell'allenatore azzurro riportate da Sport.sk.

I tanti impegni