Il rapporto con i tifosi, il ritiro con il Napoli, la montagna: parlano Ngonge e Mazzocchi | VIDEO

Cyril Ngonge e Pasquale Mazzocchi sono stati tra i protagonisti della giornata di apertura della 27esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli 2024, in corso di svolgimento presso la Mostra d'Oltremare. I due calciatori del Napoli hanno visitato gli stand del Trentino e della Regione Abruzzo, sedi dei ritiri estivi del club partenopeo.

Gli azzurri hanno anche risposto ad alcune domande di Diego Decarli presso lo stand del Trentino, parlando del loro rapporto con i tifosi, di quello con la montagna e di quello che sarà il loro primo ritiro con il Napoli.

"Penso che il ritiro in Trentino sia un'occasione per il popolo napoletano di visitare luoghi a cui noi partenopei siamo meno abituati. E' bello sentire il contatto con i tifosi in ritiro, sentire il loro calore e magari provare a far contento qualche bambino che durante l'anno non ha la possibilità di avere contatti con i giocatori", ha esordito Pasquale Mazzocchi.

"Io sono una persona molto socievole, quindi il rapporto con i tifosi qui a Napoli è sempre molto bello. Per me è tutto positivo", ha affermato Cyril Ngonge, che ha parlato anche delle sue passate esperienze in montagna: "E' bello allenarsi con il fresco in montagna. In passato ho provato anche lo sci, quando sono andato in montagna con la scuola da piccolo, ma non è andata benissimo. Meglio il calcio!".