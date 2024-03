Koulibaly: "A Calzona devo molto, spero resti a Napoli almeno tre anni. Ho parlato con i miei ex compagni e sono contentissimi"

"Cambiare allenatore è molto complicato, soprattutto dopo il lavoro che ha fatto Spalletti. Adesso c'è Calzona, che conosce l'ambiente, ha già fatto crescere tanti giocatori e io sono tra questi. Quando è arrivato Sarri volevo andare via e ho portato delle offerte, perché pensavo che l'allenatore non contasse su di me. Calzona mi ha incontrato e mi ha detto: 'Se sistemi queste tre cose, avrai spazio'. Ho risposto che non sapevo decidere, ma alla fine l'ho ascoltato, sono rimasto e sono diventato il giocatore che sono. Mi ha dato anche consigli quando ero al Chelsea. Gli devo molto". Così Kalidou Koulibaly, nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano sportivo spagnolo "As", ha parlato del Napoli e del nuovo allenatore azzurro Francesco Calzona.

La possibile permanenza di Calzona in azzurro

"Era il momento perfetto per ingaggiarlo. La sua tattica è la stessa di Sarri e Spalletti, la squadra lo conosce, ho parlato con diversi ex compagni e sono contentissimi. Dobbiamo dargli tempo e renderà il Napoli nuovamente una 'macchina da guerra'. Spero che resti lì almeno tre anni, se lo merita".

Il match con il Barcellona

"Non giocare al Camp Nou può essere un fattore positivo, ma il Barça e i suoi talenti fanno sempre paura. Gli azzurri, però, hanno le armi per fargli male. Voglio solo che si qualifichino, non importa come. Amo Napoli e i napoletani e voglio vederli felici".

Maradona