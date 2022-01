Juve Stabia, il club comunica due risoluzioni contrattuali

Serie C Girone C

Una doppia risoluzione consensuale. Due giocatori che non faranno più parte della rosa di Stefano Sottili. La Juve Stabia è decisa a chiudere il mercato con un altro acquisto e, nel contempo, lavora per sfoltire l'organico. Per alcuni calciatori poco utilizzati nel corso della stagione è arrivata la separazione anticipata. Il portiere Daniele Lazzari, con due apparizioni in campionato contro Latina e Picerno, e la seconda punta Marco Lipari, con sette gettoni per un totale di 71', hanno risolto il contratto col club. Accordi raggiunti, l'estremo difensore si è svincolato mentre il profilo offensivo tornerà alla Juventus Under 23. Di seguito, l'annuncio delle Vespe:

"S.S. Juve Stabia comunica che è stato trovato l’accordo con il calciatore Daniele Lazzari per la risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore al club fino al 30 giugno 2022. Inoltre si comunica la risoluzione anticipata del prestito con la Juventus del calciatore Mirco Lipari. A Daniele e a Mirco vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso, per l’attaccamento alla maglia ed auguriamo le migliori fortune personali e professionali".