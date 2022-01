Juve Stabia, due comunicati ufficiali del club: una cessione e un acquisto per le Vespe

Serie C Girone C

Una doppia comunicazione ufficiale dopo l'arrivo del giovane Peluso dalla Mariglianese. La Juve Stabia si muove sul mercato e annuncia due operazioni che modificano l'organico a disposizione di mister Stefano Sottili. Un difensore è stato ceduto: si tratta del classe 2002 Gianmarco Todisco che passa alla Polisportiva Santa Maria nel Girone I di Serie D: "La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con la Polisportiva Santa Maria, per la cessione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Gianmarco Todisco, classe ’02. La società ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata".

Per un elemento del reparto arretrato che parte, c'è un nuovo componente pronto a raccogliere il posto vuoto nello spogliatoio. L'ultimo acquisto del sodalizio di Castellammare è Ciro Panico: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo dal Cosenza Calcio, del difensore Ciro Panico, classe ’99. Il calciatore, natio di Napoli, è cresciuto calcisticamente nel Gragnano e ha vestito anche la maglia del Potenza. Panico ha scelto il 3 come numero di maglia". Queste le sue prime dichiarazioni: “Ho voglia di scendere in campo e fare bene con questa maglia. Castellammare di Stabia è una piazza speciale. Forza Juve Stabia!”.