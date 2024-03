Profumo di Serie B per la Juve Stabia, Messina ko e Benevento a -11: la promozione può arrivare al "Vigorito"

Dominio gialloblù nella bolgia dello stadio Menti, la Juve Stabia manda al tappeto anche il Messina e mette le mani sulla promozione in Serie B. Alla squadra di Guido Pagliuca basta soltanto un passo per raggiungere “Itaca”: poker alla formazione di Giacomo Modica e +11 sul Benevento, rallentato dal Monterosi. La vittoria matematica del campionato può arrivare proprio al Vigorito nel prossimo turno.

Le due squadre si studiano in avvio di partita e attendono il momento giusto per colpire. La prima conclusione porta la firma di Mosti, la sfera si spegne sul fondo. Al 16’ Romeo fraseggia proprio con l’ex Entella e cerca di impensierire Fumagalli, abile a neutralizzare la minaccia da distanza ravvicinata. La capolista ci prova anche con i calci piazzati, ma gli ospiti si difendono bene e sono pure sfortunati: nel primo tempo si fanno male Ortisi e Lia, Modica è obbligato a cambiare la sua linea difensiva. Al 28’ Mosti controlla un lancio, entra in area e chiama in causa Fumagalli. Il match si sblocca al 35’: traversone di Andreoni dalla destra, Romeo prende il tempo a tutti e di testa insacca. Passano quattro minuti, Mignanelli mette al centro e la difesa non respinge bene: Candellone raccoglie e raddoppia. L’ex Napoli è scatenato e al 42’ sfiora anche la sua doppietta con un’azione personale, terminata con un tiro a lato. In pieno recupero Adorante, innescato da Mosti, sorprende Dumbravanu e batte Fumagalli.

Al rientro in campo la Juve Stabia resta in attacco e va ad un passo dalla quarta rete dopo venti secondi con Adorante che manda di poco fuori. La seconda firma del ventiquattrenne di Parma arriva al 51’: Fumagalli non trattiene un passaggio di Mignanelli, il centravanti è in agguato e fa poker. Con la vittoria ormai in cassaforte, le vespe gestiscono. Il Messina non ci sta e tenta di riaprire la contesa con la zampata vincente di Luciani, entrato in campo al posto di Rosafio. A metà secondo tempo sono protagonisti i due portieri: Fumagalli si oppone a Candellone al 69’, Thiam replica alla giocata di Ragusa. Al 74’ ancora Adorante fa tremare gli ospiti con un’incornata deviata in angolo dall’estremo difensore. Poco altro nel finale, le vespe amministrano e al triplice fischio fanno un altro balzo verso la Serie B: anche con un pareggio a Benevento, la capolista potrà festeggiare la vittoria del campionato.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Pierobon (72’ Meli), Leone (78’ Gerbo), Romeo (90’ La Rosa); Mosti (78’ Piovanello); Candellone (72’ Piscopo), Adorante. A disp.: Esposito, Baldi, Guarracino, Garau, Folino, D’Amore, Erradi, Picardi, Marranzino, Stanga. All.: Guido Pagliuca

ACR Messina (4-2-3-1): Fumagalli; Lia (29’ Zona), Polito, Dumbravanu, Ortisi (10’ Salvo); Franco, Scafetta; Rosafio (46’ Luciani), Emmausso (46’ Ragusa), Zunno; Plescia (46’ Giunta). A disp.: Piana, Firenze, Signorile, Pacciardi, Cavallo, Fumagalli. All.: Giacomo Modica

Arbitro: Mattia Caldera di Como

Marcatori: 35’ Romeo (JS), 39’ Candellone (JS), 47’ pt Adorante (JS), 51’ Adorante (JS), 57’ Luciani (M)

Ammoniti: Polito (M), Candellone (JS), Emmausso (M), Zunno (M)