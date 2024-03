Il Sorrento si ferma ancora, stop al "Veneziani": il Monopoli vince di misura

Secondo stop consecutivo per il Sorrento, allo stadio Veneziani vince il Monopoli: quattordicesima sconfitta in campionato per la squadra di Vincenzo Maiuri che, reduce dal ko contro la capolista Juve Stabia, continua a vivere un momento di flessione.

Fasi di studio in avvio di partita, ma sono i biancoverdi a sviluppare di più. Il primo tentativo verso la porta arriva al 6’ con Iaccarino dalla distanza: la difesa rossonera allontana. I rossoneri cercano di guadagnare campo, il vento e gli errori in fase di impostazione non permettono una fluidità del gioco. Ritmi non alti nel corso della frazione iniziali: i pugliesi tentano di impensierire il reparto arretrato dei costieri, non si registrano però occasioni interessanti. Alla prima azione pericolosa il Monopoli passa in vantaggio con un episodio. Al 43’ Borello viene steso in area, l’arbitro assegna la massima punizione. Sul dischetto si presenta proprio il numero dieci che batte Albertazzi e sblocca il risultato.

La ripresa si apre con la squadra di Taurino in avanti: Borello fa partire la manovra, Tommasini innesca Barlocco che sfiora il raddoppio con un diagonale. Il Sorrento replica con un colpo di testa di La Monica, ma la sfera termina oltre la traversa. Le due formazioni cambiano diversi interpreti, il punteggio resta invariato. All’83’ Hamlili ci prova da fuori area, la traiettoria è larga. Due minuti dopo sinistro alto di Viteritti. Nel recupero botta imprecisa di Riccardi, è l’ultima emozione della sfida: al Veneziani non accade altro e al triplice fischio esulta il Monopoli.

Il tabellino

Monopoli (3-5-2): Gelmi; Angileri, Fornasier, Ferrini; Viteritti, Borello (89’ Ardizzone), De Risio, Iaccarino (74’ Hamlili), Barlocco; Grandolfo (89’ De Paoli), Tommasini. A disp.: Dalmasso, Berman, Sosa, Cristallo, La Valdera, Simone, Arioli, Bulevardi, M. Vitale. All.: Taurino

Sorrento (3-5-2): Albertazzi; Fusco, Di Somma, Loreto; Vitiello(81’ Capasso), La Monica (59’ Riccardi), De Francesco, Cuccurullo (81’ Scala), Colombini (73’ Kolaj); Ravasio, Martignago (59’ G.Vitale). A disp.: D’Aniello, Marzuillo, Blondett, Badje, Esposito, Bonavolontà, Amendola, Palella. All.: Maiuri

Arbitro: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia

Marcatori: 44’ rig. Borello (M)

Ammoniti: Fornasier, Iaccarino (M), Di Somma, Vitale (S)

Espulsi: 62’ Sosa (M) dalla panchina