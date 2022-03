Juve Stabia - Guarracino e Della Pietra rinnovano fino al 2025

Girone C

Un doppio rinnovo di contratto il giorno dopo la sconfitta del San Nicola contro il Bari. La prestazione della Juve Stabia in terra pugliese non è stata premiata, la rete di Antenucci ha rovinato l'infrasettimanale della squadra di Walter Novellino. Eppure, le Vespe sembrano aver ritrovato maggiore consapevolezza e una definita identità. Di gioco, di idee e di carattere. All'ottimo lavoro dello staff tecnico sul campo segue altresì la programmazione della società in vista del futuro. Il club, con un comunicato, ha blindato due gioiellini della rosa.

La classe 2002 rappresentata da Mariano Guarracino e Vincenzo Della Pietra proseguirà l'esperienza a Castellammare. Una decisione netta da parte del sodalizio campano, intenzionato a consolidare la posizione di due calciatori ritenuti essenziali nel progetto a medio-lungo termine. Di seguito, la nota dei gialloblè attraverso i canali ufficiali:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025 con Mariano Guarracino e Vincenzo Della Pietra. Per Mariano e Vincenzo, classe 2002, si tratta del primo contratto da professionisti, con il club che ha voluto puntare su di loro, dopo essere cresciuti nel settore giovanile. Guarracino è arrivato nel 2016 alla Juve Stabia, percorrendo il cammino che lo ha visto protagonista in tutte le categorie dall’Under 15 Nazionale fino alla Primavera, mentre Della Pietra è arrivato nel 2019, disputando un’ottima stagione con la Primavera. Guarracino e Della Pietra rappresentano prospetti importanti per la Juve Stabia e confermano l’attenzione allo sviluppo e alla crescita dei nostri giovani talenti".