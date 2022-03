Juve Stabia, è la vigilia della sfida col Bari: un solo indisponibile per Novellino. Il tecnico: "Morale alto, devo valutare le condizioni dei miei"

Serie C Girone C

L'approdo di Walter Novellino ha portato freschezza ed entusiasmo all'interno del gruppo. La Juve Stabia, dopo un periodo difficile, sembra essersi stabilita. E, archiviata la buona prova di Messina, i gialloblè hanno superato con ottimi voti l'esame derby contro la Turris. Poco tempo per godersi il successo del Romeo Menti, le Vespe sono chiamate a un altro banco di prova probante. Trasferta dell'infrasettimanale, valida per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C, allo Stadio San Nicola: ad ospitare i campani ci sarà il Bari.

Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro la capolista: "Il Bari è una squadra straordinaria, gioca bene e sta disputando un grande campionato. Come metterli in difficoltà? Giocheremo come sappiamo, vogliamo far valere il nostro agonismo. Sono convinto che disputeremo una buona partita. Turnover? Vale il detto 'squadra che vince non si tocca', ma devo valutare la condizione di tutti. Non abbiamo ancora vinto niente, ma il morale è alto. Arriviamo da due vittorie importanti, domani sarà un match particolare. Affrontiamo la prima in classifica in uno stadio da Serie A. Dobbiamo chiudere le loro giocate e ripartire".

Al termine della rifinitura odierna, Novellino ha diramato la lista dei convocati. Sono venticinque gli uomini a disposizione, mancherà soltanto l'indisponibile Cinaglia.

Portieri: Dini, Pozzer, Russo.

Difensori: Caldore, Dell’Orfanello, Donati, Esposito, Panico, Peluso, Tonucci, Troest.

Centrocampisti: Altobelli, Davì, Erradi, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato.

Attaccanti: Bentivegna, Ceccarelli, De Silvestro, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Stoppa.