Serie C/Girone C - Il San Nicola è un fortino, il Bari risponde alle avversarie: Antenucci stende la Juve Stabia

Trentaduesima giornata del Girone C di Serie C, allo Stadio San Nicola spicca il confronto tra Bari e Juve Stabia. La capolista biancorossa, guidata da Michele Mignani, arriva al match con un doppio imperativo: vincere per avvicinarsi all'obiettivo promozione in cadetteria e rispondere al Catanzaro, vincitore sul campo del Messina. I gialloblè di Walter Novellino, con la possibilità di far leva sull'entusiasmo delle ultime uscite, sono intenzionati a confermarsi in esterna in un banco di prova importante.

Pimpante all'avvio è la formazione campana che si affaccia in zona offensiva già al 3'. Sugli sviluppi di un corner calciato da Bentivegna, Polverino non è perfetto nell'intervento e Troest si divora una buona opportunità da mattonella interessante. Al 6' è lo stesso Bentivegna ad impegnare l'estremo difensore - che blocca la sfera - su sponda di Eusepi. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, Terranova chiama in causa Dini che compie un vero miracolo al 9'. Passano dieci minuti e Troest sventa una buona sortita offensiva dei locali: traversone di Maita per Antenucci, provvidenziale il centrale in chiusura. Qualche imprecisizione in fase di disimpegno per la Juve Stabia, ma il Bari non riesce ad approfittarne e il risultato resta inchiodato. Al 31' incornata di Celiento su palla inattiva di Mallamo, il difensore non indirizza verso la porta. Al 36', su un passaggio di Celiento, Schiavi liscia e D'Errico calcia: Dini abbassa la saracinesca. L'ultima battuta del primo tempo è un rasoterra del vivace D'Errico, nessun problema per il portiere.

Pronti-via e i Galletti passano in vantaggio dopo pochi secondi dal fischio del direttore di gara Rutella di Enna. Al 47' Cheddira serve Antenucci che supera Troest e batte Dini per l'1-0 dei pugliesi. Al 55' l'autore del gol cerca la strada per il raddoppio, ma la traiettoria disegnata è lontana dal bersaglio. I gialloblè non riescono a reagire e creare occasioni importanti dalle parti di Polverino, i biancorossi gestiscono il punteggio e vanno alla ricerca della seconda rete. Gli allenatori decidono di attingere dalla panchina per dare freschezza alle rispettive manovre: tuttavia, non si concretizzano opportunità nei metri finali. All'84' Maita avanza e serve D'Errico, il numero 14 tira e Dini neutralizza senza troppe difficoltà. In pieno recupero, Dini si oppone alla botta di Simeri. Non succede più nulla allo Stadio San Nicola, il Bari vince di misura contro la Juve Stabia: decide la realizzazione di Antenucci.

Il tabellino

Bari (4-3-1-2): Polverino; Celiento (86' Pucino), Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico (86' Bianco); Mallamo (76' Scavone); Antenucci (82' Paponi), Cheddira (76' Simeri). A disposizione: Plitko, Lambiase, Rana, Misuraca, Daddario, Botta. Allenatore: Michele Mignani.

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati (82' Peluso), Troest, Caldore, Panico; Altobello, Schiavi, Davì (56' Scaccabarozzi); Bentivegna (56' Della Pietra), Eusepi (72' Evacuo), Stoppa (82' Ceccarelli). A disposizione: Russo, Tonucci, Dell'Orfanello, Esposito, Erradi, Guarracino, De Silvestro. Allenatore: Walter Alfredo Novellino.

Arbitro: Daniele Rutella di Enna

Marcatori: 47' Antenucci (B)

Ammoniti: Mallamo, Celiento (B), Davì, Caldore (JS)