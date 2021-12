Verso Juve Stabia-Fidelis Andria: le dichiarazioni di Sottili, le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Tre punti ghiotti sul piatto e l'occasione di riscattarsi. La Juve Stabia di Stefano Sottili, dopo aver messo alle spalle la brutta sconfitta di Francavilla Fontana contro la Virtus, sarà impegnata nell'infrasettimanale con la Fidelis Andria allo Stadio Romeo Menti. Un banco di prova da non sottovalutare, malgrado la complicata situazione di classifica degli ospiti. Per i gialloblè ci sarà un doppio obbligo nella gara di Castellammare: rivalsa in seguito al ko in terra pugliese e chiusura positiva dell'anno solare. Una vittoria, d'altra parte, potrebbe rilanciare clamorosamente le Vespe in classifica e approcciare il 2022 con maggiore serenità.

Il tecnico, alla vigilia della sfida in programma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Abbiamo analizzato la sconfitta, abbiamo buttato via il miglior primo tempo da quando sono qui. Il risultato è ingiusto, abbiamo fatto una prima frazione di gioco importante. Anche l’inizio della ripresa è stato positivo. Ci siamo spenti col passare dei minuti". Poi un bilancio sul girone d'andata della Juve Stabia: "I risultati maturati credo siano evidenti. Tralasciando le defezioni, questa squadra ha fatto un buon percorso di crescita. Mi dispiace non aver mai avuto tutta la rosa a disposizione. Non mi sono mai lamentato dei giocatori che mancavano, ma non nego che questo ha inciso nelle scelte, nel lavoro infrasettimanale e nella possibilità di cambiare le partite in corso". Sul possibile turnover e sulla Fidelis: "Le scelte verranno fatte in base ai giocatori che stanno meglio. Mi aspetto un avversario tosto, con giocatori di livello e una rosa di valore. La classifica non rispecchia il buon lavoro che hanno fatto”.

Le probabili formazioni

Non dovrebbero esserci stravolgimenti nello schieramento di riferimento dei gialloblè. Sottili dovrà valutare le condizioni di Scaccabarozzi, che ha saltato per infortunio il match con la Virtus Francavilla. Dovrebbe rientrare Tonucci in difesa, mentre bisognerà vagliare la forma dei lungodegenti: Schiavi, Lazzari, Troest, Lipari e Squizzato. Non ci sarà Caldore per squalifica, sarà emergenza nel reparto arretrato. Pronta la coppia Davì-Berardocco in mediana, non dovrebbe subire variazioni il pacchetto offensivo. Evacuo, tuttavia, scalda i motori e punta alla titolarità.

Verso la scelta della difesa a tre, del centrocampo a cinque e del tandem offensivo per mister Ciro Ginestra. Il grande assente sarà l'ex Bubas, in gol ma anche espulso (per somma di ammonizioni) contro il Monopoli. Lacassia, Venturini e Legittimo dovranno difendere la porta di Vandelli. Casoli e Nunzella sulle corsie, Bonavolontà in cabina di regia e supportato da Gaeta e Di Noia. Alberti e Di Piazza in avanti.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Cinaglia, Tonucci, Rizzo; Berardocco, Davì; Bentivegna, Stoppa, Panico; Eusepi. Allenatore: Stefano Sottili

Fidelis Andria (3-5-2): Vandelli; Lacassia, Venturini, Legittimo; Casoli, Gaeta, Bonavolontà, Di Noia, Nunzella; Alberti, Di Piazza. Allenatore: Ciro Ginestra

Dove guardare il match in televisione

Mercoledì 22 dicembre 2021 andrà in scena il confronto tra Juve Stabia e Fidelis Andria alle ore 21.00. Il match, che si giocherà allo Stadio Romeo Menti, verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie C per la stagione 2021/2022.