Verso Turris-Taranto: le dichiarazioni di Caneo, le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Il pareggio nel derby contro la Paganese sul manto erboso del Marcello Torre e il successo esterno del Monopoli sul campo della Fidelis Andria hanno impedito alla Turris di mantenere la seconda posizione. Classifica rivoluzionata nella zona nobile, tante squadre - raccolte in una manciata di lunghezze - mirano ad essere l'antagonista del Bari. I ragazzi di Bruno Caneo, nonostante le difficoltà oggettive sul suolo salernitano, sono riusciti ad agganciare l'equilibrio e a rispondere al momentaneo svantaggio. Le occasioni per conquistare la vittoria non sono mancate: l'imprecisione e gli episodi avversi non hanno consentito ai Corallini di strappare tre punti preziosi in una trasferta storicamente ostica.

Il tecnico di Alghero ha parlato in conferenza stampa. Sono stati diversi i temi trattati alla vigilia da parte dell'allenatore che ha anche rilasciato particolari novità sull'undici di partenza. Non ci saranno stravolgimenti, ma lo staff è deciso a cambiare una sola pedina: non ci sarà Lorenzini, al posto del centrale spazio a Di Nunzio: "Ci sarà solo Di Nunzio al posto di Lorenzini, poi siamo tutti lì. Sarà l’ultimo sforzo dell’anno. Diamo opportunità al gruppo che ha pareggiato a Pagani". Sui singoli, Caneo ha rivelato: "Ghislandi sta meglio, ha retto bene domenica. Ci sarà domani, spero per tutti i novanta minuti. Sartore? Nessun demerito suo, abbiamo dinamiche che non mi hanno permesso di dargli minutaggio. Lui, Pavone e Longo avranno più spazio nel girone di ritorno". A Pagani, l'episodio del calcio di rigore lasciato da Giannone a Leonetti è stato ripreso in conferenza dal mister: "L'errore può capitare, ma non deve accadere. Il rigorista è Giannone". Sul Taranto: "Sarà una partita interessante. Dobbiamo interpretare la gara contro una squadra in salute, cercheremo di giocare e palleggiare come sappiamo. Siamo fiduciosi di concludere bene l’anno. Domani speriamo di regalare una vittoria importante ai tifosi". Sugli obiettivi personali: "Continuare a fare bene e crescere con la Turris”.

Le probabili formazioni della gara

Sono 24 i calciatori a disposizione di Caneo per la sfida casalinga contro il Taranto. Ancora indisponibili D’Oriano, Lame e Nunziante. Seconda convocazione in gara ufficiale per il giovane attaccante Luca Nocerino, classe 2004. Non ci saranno grosse modifiche, come dichiarato dal trainer sardo in conferenza, nell'undici di partenza. Confermato Perina e due elementi dello schieramento arretrato: ci saranno Esempio e Manzi, non Lorenzini sostituito da Di Nunzio. Certezze a centrocampo e in attacco, continuità per Ghislandi sulla corsia destra.

Defezioni importanti per Giuseppe Laterza che dovrà fare a meno di alcuni elementi. Improbabile la presenza in campo di Zullo dal primo minuto, fuori Granata, Ferrara e Riccardi. In porta ci sarà Chiorra, difesa a quattro composta da Versienti, Bellocq, Benassai e De Maria. Civilleri e Marsili in mediana, Mastromonaco con Giovinco e Falcone alle spalle di Saraniti.

Turris (4-3-3): Perina, Manzi, Di Nunzio, Esempio, Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti, Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Lorenzini, Loreto, Zanoni, Bordo, Finardi, Iglio, Palmucci, Longo, Nocerino, Pavone, Sartore. Allenatore: Caneo

Taranto (4-2-3-1): Chiorra, Versienti, Bellocq, Benassai, De Maria, Civilleri, Marsili, Mastromonaco, Giovinco, Falcone, Saraniti. A disposizione: Antonino, Zecchino, Zullo, Labriola, Cannavaro, Pacilli, Santarpia, Italeng, Ghisleni, Barone. Allenatore: Laterza

Dove guardare il match in televisione

Mercoledì 22 dicembre 2021 andrà in scena il confronto tra Turris e Taranto alle ore 21.00. Il match, che si giocherà allo Stadio Amerigo Liguori, verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie C per la stagione 2021/2022.