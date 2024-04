La Juve Stabia torna al "Menti" da vincitrice e con il Crotone termina 1-1: Tumminello replica a Bellich

La Juve Stabia torna allo stadio Menti da vincitrice del girone e con la promozione in Serie B già in tasca, la sfida contro il Crotone termina con il risultato di parità. La squadra di Guido Pagliuca passa in vantaggio con “bomber” Bellich, ma non riesce a sfruttare la superiorità numerica nel secondo tempo: Tumminello approfitta di un pasticcio difensivo e fa 1-1.

La partita, interrotta subito per scarsa visibilità, prende il via con quattro minuti di stop. Al 7’ arriva la prima conclusione verso la porta da parte dei gialloblù, ci prova Bellich sugli sviluppi di un calcio d’angolo e D’Alterio si fa trovare pronto. I pitagorici non restano a guardare e tentano di impensierire la retroguardia delle vespe con le iniziative di D’Errico e Tumminello. Al 17’ destro a giro da parte di D’Ursi, la sfera termina a lato. Le due squadre si studiano e vanno alla ricerca della manovra giusta per scardinare la difesa avversaria, diversi gli errori di misura per i ventidue protagonisti in campo. A metà primo tempo Pierobon innesca Piovanello che pennella al centro, Gigliotti si rifugia in corner e allontana il pericolo. Al 36’ D’Amore crossa dalla sinistra e Piscopo calcia al volo, non inquadrando il bersaglio. Passano quattro minuti ed è Buglio a farsi vedere in zona offensiva con un rasoterra che termina di poco sul fondo. Al 42’ la Juve Stabia sblocca il risultato: Piovanello riceve, si libera di Crialese e mette al centro, Bellich ringrazia e segna. Nel finale di primo tempo, il Crotone resta in dieci per il doppio giallo rimediato da Zanellato. Nel recupero occasioni per D’Ursi e Piscopo, all’intervallo è 1-0 per la capolista.

La ripresa si apre con una fase di stallo, al 51’ Tumminello gira su cross di Giron ma non trova lo specchio della porta. Nell’altra metà campo Piovanello va via centralmente e conclude dal limite con il destro, ma manda fuori. Al 62’ trama avvolgente da parte della prima della classe. Buglio si affida a Piscopo che imbecca Adorante, D’Alterio legge e intercetta con i tempi giusti. I rossoblù, nonostante l’inferiorità numerica, riescono ad agganciare il pareggio. Bellich appoggia ad Esposito che “serve” l’assist a Tumminello: l’attaccante raccoglie e insacca. La partita viaggia sul binario dell’equilibrio, la Juve Stabia si riversa in avanti mentre gli ospiti - compatti - cercano di non lasciare spazio agli avversari. All’86’ Guarracino guadagna il fondo e scodella per Adorante che manca la deviazione vincente. Poco altro nelle battute conclusive dell’incontro, al “Menti” termina 1-1.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Esposito; Baldi (87’ La Rosa), Folino, Bellich, D’Amore; Buglio, Gerbo (80’ Guarracino), Pierobon (67’ Meli); Piovanello (80’ Garau); Piscopo (87’ Picardi), Adorante. A disp.: Signorini, Thiam, Romeo, Mignanelli, Candellone, Erradi, Leone, Marranzino, Stanga, Mosti. All.: Guido Pagliuca

Crotone (4-3-2-1): D’Alterio; Leo, Papini (46’ Giron), Gigliotti, Crialese (66’ Gomez); Zanellato, Vinicius, Stronati (31’ Tribuzzi); D’Errico (75’ Felippe), D’Ursi; Tumminello (75’ D’Angelo). A disp.: Dini, Martino, Bove, Comi, Kostadinov, Bruzzaniti, Vitale, Cantisani, Rispoli. All.: Lamberto Zauli

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia

Marcatori: 42’ Bellich (JS), 70’ Tumminello (C)

Ammoniti: Zanellato (C), Leo (C), Di Stefano (C), Buglio (J), Gerbo (J)

Espulsi: 43’ Zanellato (C)