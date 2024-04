Juve Stabia promossa in Serie B, arrivano le prime conferme

La ricostruzione estiva, il nuovo progetto tecnico e la continuità stagionale. La Juve Stabia, con un’identità forte e definita in poco tempo, ha conquistato la promozione in Serie B con il pareggio nel derby del “Vigorito” contro il Benevento, vincendo dunque il Girone C di Serie C con tre giornate d’anticipo. La squadra gialloblù ritroverà quella categoria persa quattro anni fa e il presidente Andrea Langella ha gettato le basi per il futuro.

Le vespe affronteranno un campionato livellato e, allo stesso tempo, complicato. Di conseguenza sarà fondamentale la programmazione dei prossimi mesi. Si ripartirà da due pilastri, dal direttore sportivo Matteo Lovisa e dall’allenatore Guido Pagliuca. Il dirigente ha allestito una squadra con un mercato sostenibile. Il tecnico, con un’impronta di gioco e concetti chiari, ha costruito una brigata solida e concreta. E il numero uno gialloblù ha deciso: entrambi, che hanno già rinnovato (il ds fino al 2026 e il mister fino al 2025), resteranno alla Juve Stabia.

Per Andrea Adorante scatterà invece l’opzione riscatto. L’attaccante, arrivato a gennaio dalla Triestina, ha contribuito alla vittoria del campionato con i dodici gol segnati in sedici partite disputate. Numeri notevoli e impatto devastante per il centravanti di Parma, colpo della finestra invernale di mercato. Il club vorrà ripartire anche da Giuseppe Leone, centrocampista ex Juventus, che ha collezionato trentaquattro gettoni e due reti. Le qualità del ventiduenne di Torino non sono passate inosservate a livello nazionale, ma la Juve Stabia lo considera un elemento importante per il futuro.