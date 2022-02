DALLA SPAGNA - Napoli favorito per Januzaj: "Azzurri disposti a tutto per il belga"

Potrebbe essere Adnan Januzaj il sostituto di Lorenzo Insigne nella prossima stagione al Napoli. Il nome dell'esterno d'attacco belga, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 con la Real Sociedad, è da tempo accostato con insistenza al club partenopeo.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna nelle ultime ore, gli azzurri sarebbero favoriti per aggiudicarsi le prestazioni a parametro zero dell'ex Manchester United e Borussia Dortmund, che sarebbe ormai al bivio se rinnovare l'accordo con il sodalizio spagnolo o approdare in Italia alla corte di Luciano Spalletti. A riferirlo è Fichajes.net, secondo cui il club di De Laurentiis sarebbe "disposto a tutto" per aggiudicarsi il 27enne compagno di nazionale di Dries Mertens.

Tra le possibili carte da giocare a disposizione della dirigenza azzurra ci sarebbe l'aspetto dell'alta competitività della squadra napoletana e del fatto che quest'anno sta lottando per il titolo in Serie A. Januzaj starebbe seriamente valutando la proposta del Napoli, anche in considerazione del fatto che la Real Sociedad stenta a migliorare il suo attuale contratto.