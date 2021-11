Inter-Napoli, pochi dubbi di formazione per Spalletti

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Sono pochi i dubbi di formazione per Luciano Spalletti in vista del big match contro l'Inter in programma domenica pomeriggio al Meazza di Milano.

Il tecnico azzurro non avrà a disposizione Ounas, ma dovrebbe recuperare Manolas e Malcuit per la panchina. Ancora positivo al Covid Diego Demme.

L'allenatore toscano, ex di turno dell'incontro, dovrebbe confermare Ospina in porta, con in difesa i quattro titolari Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo ci saranno Fabian Ruiz e Anguissa, mentre sulla trequarti Politano dovrebbe vincere ancora una volta il ballottaggio con Lozano, affiancando così Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen.