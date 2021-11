Napoli, infortunio in nazionale per Ounas: la diagnosi

Nuovo contrattempo fisico per Adam Ounas. Il fantasista algerino si è infortunato in nazionale ed è rientrato oggi a Castel Volturno.

Gli esami clinici e strumentali a cui si è sottoposto l'azzurro - riferisce il Napoli sul proprio sito ufficiale - hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro.

Per quanto riguarda, invece Malcuit e Manolas, il primo ha svolto oggi l’intera seduta in gruppo, mentre il difensore greco ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.