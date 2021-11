Napoli, Spalletti può sorridere: intera seduta in gruppo per Manolas

Luciano Spalletti può sorridere in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Il tecnico del Napoli è infatti pronto a recuperare Kostas Manolas per i prossimi impegni.

Il difensore greco, assente dal 21 ottobre scorso quando uscì per infortunio nel corso di Napoli-Legia Varsavia, ha svolto l'intera seduta di martedì in gruppo con i compagni.

Personalizzato in campo, invece, per l'altro infortunato, Kevin Malcuit. Lobotka e Koulibaly sono, invece, rientrati dagli impegni con le nazionali e hanno per questo svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.