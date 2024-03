Calzona: "Sistemare tutto in poco tempo è difficile, ci vuole un mago. Il mio futuro? Non ci penso"

"Per risolvere tutti i problemi ci vuole un mago. Cerchiamo di mettere a posto la fase difensiva, curiamo di meno la fase offensiva. E' una questione di tempo, giochiamo così tanto. Sistemare tutto è difficile, ci vuole tempo per farlo. Io sono molto soddisfatto della prestazione della squadra". Così il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha commentato il pari contro l'Inter nel corso della conferenza stampa post-partita.

"Il mio futuro? C'è talmente tanto da fare che non ho parlato con la mia famiglia. Non ci penso e ora non mi interessa. Ho un contratto con la federazione slovacca, mi hanno dato tanto e li rispetto", ha aggiunto l'allenatore azzurro parlando del suo futuro.

"Il dialogo tra Juan Jesus e l'arbitro? Non so onestamente, non mi ha detto nulla a fine partita", ha concluso Calzona.