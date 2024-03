Buon punto per il Napoli a San Siro: un gol dell'ex Juan Jesus agguanta l'Inter

Il Napoli conquista un buon punto a San Siro impattando con l'Inter per 1-1. Gli azzurri agguantano il pari nel finale grazie ad una rete dell'ex di turno Juan Jesus, che batte di testa Sommer, rispondendo al gol siglato da un altro difensore, Darmian, in chiusura di primo tempo. I partenopei erano orfani di Victor Osimhen, alle prese con un affaticamento muscolare, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI – Calzona affida le chiavi dell’attacco a Raspadori, con Osimhen non al meglio che siede in panchina. Sulla sinistra in difesa Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui. A centrocampo confermato Traorè. Nell’Inter Simone Inzaghi si affida ai suoi titolarissimi dopo la delusione in Champions League.

MERET SALVA IL NAPOLI IN APERTURA, DARMIAN LA SBLOCCA PRIMA DELL’INTERVALLO – Pressing alto e puntuale aggressione sulla costruzione dal basso del Napoli. Questa la strategia dell’Inter per mettere in difficoltà gli azzurri sin dalle battute iniziale. Cosa che avviene, tanto che la squadra di Calzona sbanda nel primo quarto d’ora, rischiando di capitolare al 13’, quando un doppio miracoloso intervento di Meret nega il gol a Darmian prima e Lautaro poi. Con il passare dei minuti Di Lorenzo e compagni ritrovano la ‘trebisonda’, rischiando poco e affidandosi alla creatività di Kvaratskhelia che fa ammonire Pavard. Chi, invece, inspiegabilmente non viene sanzionato dall’arbitro La Penna con un giallo è Acerbi, quando aggancia da dietro con un brutto fallo Raspadori. La rete che sblocca il match arriva poco prima dell’intervallo, quando Darmian irrompe nell’area partenopea e insacca, al termine di un’azione corale dei nerazzurri, che fanno viaggiare la palla da destra verso sinistra, per poi concludersi con l’invito di Bastoni al centro per il terzino ex Manchester United, che può colpire relativamente indisturbato.

LA LEGGE DELL'EX PUNISCE L'INTER - In apertura di ripresa è ancora Meret a rendersi protagonista, negando il gol del raddoppio a Lautaro Martinez. Dopo un inizio difficile, però, il Napoli prende coraggio e disputa un secondo tempo migliore rispetto ai padroni di casa. Calzona tra il 70' e il 75' cambia tre uomini: dentro Cajuste, Mario Rui e Simeone, fuori Traorè, Olivera e Raspadori. Inzaghi risponde con Frattesi, Dumfries e Sanchez per Barella, Dimarco e Lautaro. Il pareggio arriva al minuto 82: sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Politano, Bastoni anticipa di testa Rrahmani e serve involontariamente Juan Jesus, che si abbassa leggermente e trafigge di testa Sommer. Finale teso, con una serie di scontri fisici in mezzo al campo. Nel recupero gli azzurri hanno addirittura l'occasione di vincerla, ma Lindstrom si incarta in un dribbling insensato e non serve l'altro nuovo entrato Ngonge, liberissimo sul centro destra. Finisce 1-1.

GLI AZZURRI INTERROMPONO LA LUNGA STRISCIA DELLA SQUADRA DI INZAGHI - L’Inter era reduce da 10 vittorie di fila in Serie A, prima del pari contro il Napoli. Solo due volte nella loro storia i nerazzurri avevano vinto 11 gare consecutive nella massima serie: tra ottobre 2006 e febbraio 2007 e tra gennaio e aprile 2021.