Il Giugliano piega il Brindisi e fa un balzo in classifica. De Sena, Ciuferri e Oviszach in rete

Seconda vittoria consecutiva e balzo in classifica: il Giugliano di Valerio Bertotto piega il Brindisi allo Stadio De Cristofaro con le reti di De Sena, Ciuferri e Oviszach. Dopo una fase di studio iniziale, con un tentativo tutt’altro che pericoloso di Caldore, sono gli ospiti a costruire la prima occasione da gol. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Fall ci prova in zampata ma il mancino da distanza ravvicinata colpisce il legno. I tigrotti replicano e passano in vantaggio con De Sena che raccoglie un suggerimento dalla corsia, controlla e supera Albertazzi. I pugliesi cercano di reagire e di rispondere alla rete dei padroni di casa, la fase difensiva dei ragazzi di Bertotto è impeccabile. Al 33’ ripartenza gialloblù con Salvemini che lancia per Ciuferri. Il numero 30 scatta in velocità e, di controbalzo, va a caccia del raddoppio: pallone fuori. Al 37’ colpo di testa di Vona dopo un traversone dalla fascia, la sfera sorvola la traversa. Poco altro nel finale di frazione, il Giugliano rientra negli spogliatoi avanti nel punteggio mentre il Brindisi è chiamato a rincorrere. In avvio di ripresa la formazione campana sfiora il gol con una serie di batti e ribatti davanti ad Albertazzi. Poi al 48’ l’autore del gol, con un destro chirurgico, trova il legno lontano e pareggia il conto dei pali colpiti. È solo il preludio alla seconda marcatura per i padroni di casa. Con gli avversari sbilanciati, Ciuferri si presenta davanti al portiere, lo aggira e insacca. Gli adriatici cercano di rimediare con un’iniziativa di Moretti, Russo è posizionato e respinge. Sul versante opposto invece è reattivo Albertazzi su De Sena, servito da Yabre con una sventagliata. Al 61’ il protagonista del raddoppio pesca a rimorchio Giorgione che apre il piatto e va vicino all’incrocio. Passano due minuti e Salvemini ci prova dall’interno dell’area, la traiettoria termina di poco a lato. Il Brindisi tenta di rendere meno amara la serata con Galano e Lombardi, il Giugliano gestisce e poco prima del triplice fischio fa 3-0 con Oviszach.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (84’ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; De Rosa, Berardocco (76’ Gladestony), Giorgione; Ciuferri (65’ Oviszach), Salvemini (65’ Bernardotto), De Sena (65’ Sorrentino). A disp.: Antonini, Baldi, De Francesco, Zullo, Oyewale, Eyango, Nocciolini, Stabile. All.: Bertotto

Brindisi (4-2-3-1): Albertazzi; Valenti, Cappelletti, Bizzotto (62’ Bellucci), Monti; Vona (46’ Lombardi), Petrucci; Albertini, Galano, Fall (56’ Moretti); Cancelli (62’ Mazia). A disp.: Saio; Gorzelewski, Ceesay, Costa, De Angelis. All.: Danucci

Arbitro Andrea Calzavara di Varese

Marcatori: 12’ De Sena (G), 55’ Ciuferri (G), 95’ Oviszach (G)

Ammoniti: Sorrentino (G), Vona, Cappelletti, Monti, Bellucci (B)