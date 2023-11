Il Sorrento raccoglie un punto a Foggia: Embalo replica a Ravasio. I costieri chiudono con un centrocampista in porta

Il Sorrento torna a muovere la classifica. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Vincenzo Maiuri conquista un punto in trasferta allo Stadio Zaccheria, la gara contro il Foggia si chiude con il punteggio di 1-1.

Il primo tentativo della partita è di Embalo al 9’ con un tiro largo rispetto allo specchio di porta. Al 20’ chance per Schenetti che cerca di sorprendere Marcone con un colpo di tacco, la giocata si spegne alta sopra la traversa. Soltanto al 25’ i costieri rispondono e passano in vantaggio alla prima occasione utile. Ravasio controlla a seguire un lancio di La Monica, con una conclusione vincente beffa Nobile e stappa la gara. I padroni di casa cercano di reagire alla rete dell’attaccante, ma gli ospiti si difendono con ordine e aspettano di colpire in contropiede. La frazione iniziale si chiude con la squadra di Cudini proiettata in avanti, ma gli uomini di Maiuri non rischiano sulle iniziative di Embalo e Tonin. Il Foggia torna in campo dopo l’intervallo con maggiore determinazione, ci provano Schenetti dalla distanza e Garattoni, fermato poi in fuorigioco. Al 50’ arriva il pareggio: Marcone si oppone al bolide di Schenetti, sulla respinta Embalo insacca in acrobazia. Si rinnova l’asse tra i due giocatori di casa, il numero 12 del Sorrento replica al diagonale. Al 64’ Cuccurullo conclude con il sinistro, una deviazione di Nobile fa terminare il pallone sul legno. La partita viaggia sul binario dell’equilibrio, l’ultimo squillo è di Garattoni di testa. Nel recupero Marcone viene espulso per somma di ammonizioni, i campani chiudono in dieci e con il centrocampista La Monica in porta. Il risultato però non cambia più, allo Stadio Zaccheria è 1-1.

Il tabellino

Foggia (3-4-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Rizzo (61’ Vezzoni); Garattoni, Martini (73’ Odjer), Vacca (57’ Tounkara), Di Noia; Schenetti (73’ Peralta); Tonin, Embalo (73’ Papazov). A disp.: Dalmasso, De Simone, Riccardi, Fiorini, Rossi, Idrissou. All.: Mirko Cudini

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (86’ Colombini); La Monica, De Francesco (85’ Bonavolontà), Cuccurullo (79’ Messori); Vitale, Ravasio, Martignago (63’ Panelli). A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, Petito, Messori, Vitiello, Scala, Kone, Caravaca. All.: Vincenzo Maiuri

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Marcatori: 25’ Ravasio (S), 50’ Embalo (F)

Ammoniti: Rizzo (F), Marcone, De Francesco (S)

Espulso: 92’ Marcone (S) per doppia ammonizione