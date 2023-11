La Juve Stabia si conferma capolista anche a Taranto. Candellone e Piscopo segnano, Thiam para un rigore

Una grande vittoria allo Stadio Iacovone, prosegue il momento magico della Juve Stabia che conquista l’ottavo successo in campionato e mantiene la vetta della classifica. Tre punti preziosi per la squadra di Guido Pagliuca, decidono i gol di Candellone e Piscopo, oltre ai guantoni di Thiam che neutralizza un altro rigore. La gara, tra le più attese del weekend, si apre con i padroni di casa subito in attacco, ma gli ospiti palleggiano bene e cercano di gestire la pressione degli avversari. Alla prima occasione le vespe passano in vantaggio con Candellone che si fa trovare pronto su un passaggio di Baldi e, di testa, deposita nel sacco con De Santis battuto all’8’. La reazione dei rossoblù arriva al 12’ con Mastromonaco che mette al centro dalla destra, la difesa gialloblè anticipa Cianci e Bifulco. L’azione viene capovolta e Piovanello conclude, spedendo però alto rispetto al bersaglio. Stesso esito al 19’ con Romeo, poi al 27’ è ancora Mastromonaco a rendersi pericoloso con un altro traversone allontanato dai centrali. L’undici di Capuano si affida ai tentativi di Kanoutè e di Bifulco, la squadra di mister Pagliuca rischia poco. La partita però è contraddistinta da tanti fischi e da un gioco spezzettato, poco prima dell’intervallo Vannucchi deve mettere le mani sul tiro di Romeo e mandare le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1. Anche in avvio di ripresa la Juve Stabia tiene bene il campo e il Taranto si porta nella zona di Thiam con un traversone impreciso di Mastromonaco al 55’. Poco dopo l’ora di gioco ancora Romeo cerca la giocata vincente, ma la mira è da rivedere. Sul ribaltamento di fronte Orlando chiama in causa Thiam con una conclusione dall’interno dell’area. Passano pochissimi secondi e, sul corner di Ferrara, Kanoutè si guadagna un calcio di rigore per fallo di mano di Baldi. Dagli undici metri però è di nuovo decisivo Thiam che ipnotizza Cianci. La parata del portiere rivitalizza i gialloblè che raddoppiano al 73’ con Piscopo che sfrutta un pallone servito da Baldi e, dopo la prima respinta di Vannucchi, insacca. Il Taranto prova a riaprire la contesa con Bifulco, il numero 20 di Pagliuca difende ancora la sua porta e al triplice fischio la Juve Stabia conquista il bottino.

Il tabellino

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Riggio, Antonini Lui, De Santis (60’ Orlando); Mastromonaco, Calvano (46’ Romano), Zonta (79’ Fiorani), Ferrara; Kanoute, Cianci (70’ Samele), Bifulco. A disp.: Loliva, Di Serio, Bonetti, Enrici, Kondaj, Heinz, Hysaj, Papaserio, Capone. All.: Capuano

Juve Stabia (4-3-2-1): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Andreoni; Buglio, Leone, Romeo (78’ Folino); Piovanello (60’ Meli), Piscopo (91’ Erradi); Candellone (78’ Rovaglia). A disp.: Esposito, La Rosa, Maselli, Bentivegna, Guarracino, Mignanelli, Gerbo, D’Amore, Picardi, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca

Arbitro: Simone Galipò di Firenze

Marcatori: 8’ Candellone (JS), 73’ Piscopo (JS)

Ammoniti: Calvano, Zonta, Antonini (T), Candellone (JS)