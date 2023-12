Euro 2024, girone duro per l'Italia di Spalletti: va meglio alla Slovacchia di Lobotka

Ad Amburgo sono stati sorteggiati i gironi per la fase finale di Euro 2024. Non è andata benissimo per l'Italia, inserita in fascia 4. Gli azzurri di Spalletti, infatti, sono finiti nel gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Albania.

Va meglio alla Slovacchia di Lobotka e del ct ex Napoli Francesco Calzona, inserita nel gruppo E con Belgio, Romania, e una squadra che arriverà dai play off tra Israele, Bosnia Herzegovina, Ucraina e Islanda.

La Polonia di Zielinski, invece, qualora dovesse superare gli spareggi, entrerebbe nel girone di ferro, il D, con Olanda, Francia e Austria. Andrebbe meglio alla Georgia di Kvaratskhelia, che nel caso in cui dovesse avere la meglio ai play off sarebbe collocata nel gruppo F con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca.