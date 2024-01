"Sarebbe anche ora! Io sono pronto...": Fabio Cannavaro e il sogno di allenare il Napoli

Il suo nome era stato accostato due mesi fa alla panchina del Napoli nella lista dei possibili successori di Rudi Garcia. Fabio Cannavaro non fa mistero di sognare di sedersi su quello 'scranno' azzurro per guidare la sua squadra del cuore.

L'ex Pallone d'Oro ha ribadito il suo desiderio nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport: "Io profeta in patria nella mia Napoli? Sarebbe anche ora, eh! Mi pare il caso, io sono pronto. Ma a decidere è il presidente e, onestamente, non mi sono arrivati messaggi in tal senso. L’unico contatto reale, concreto, è stato con i turchi del Besiktas. Alla fine però, proprio qualche giorno fa, hanno optato per Fernando Santos, l’ex ct del Portogallo".

"Al Napoli la situazione è molto difficile: il dopo Spalletti, tecnico straordinariamente meticoloso, non ha funzionato. E sono pesate anche le ulteriori partenze di Kim e Giuntoli. Ventidue punti in meno rispetto a un anno fa sono un’enormità, i tifosi rabbiosi...", ha concluso l'ex difensore azzurro.