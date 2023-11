Cannavaro riapre il Centro Paradiso: "E' tutto distrutto, lo ricostruiremo"

Il campione del Mondo ha voluto presentare il suo progetto per il campo dove si allenava Maradona: "Rifaremo il terremo di gioco e lo stadio. Voglio realizzare una scuola calcio per i ragazzi"

Immaginare che in questo luogo, oggi diroccato, si è allenato il giocatore più forte di tutti i tempi è difficile. Fabio Cannavaro ha riaperto per i giornalisti le porte del Centro Paradiso di Soccavo, lo storico campo di allenamento del Napoli fino al fallimento. Su questo campo divorato dall'erba alta si è allenato Diego Armando Maradona, ma anche un giovanissimo Cannavaro: "Il giovedì la primavera giocava contro la prima squadra - ricorda l'ex capitano della Nazionale - e per me era un sogno vedere Diego, figuratevi marcarlo. Racconto sempre di quando entrai duro su di lui in scivolata e i dirigenti volevano uccidermi".

Cannavaro ha rilevato il Centro Paradiso dal Comune e vuole riqualificarlo: "Ho trovato tutto distrutto, anzi in verità non ho trovato nulla di quello che c'era. Il progetto è di rifare il campo, ma anche lo stadio. Voglio creare una scuola calcio per i ragazzi del quartiere e di chi vorrà venire. Non è facile distogliere i giovani dai cellulari, dalle tv, dalle console e per questo voglio realizzare qualcosa di bello. I tempi? Non lo so ancora, è presto".

Il degrado è ovunque. Spogliatoi, uffici, magazzini, non è rimasto più niente. Il campo è inutilizzabile, mancano addirittura le porte. Aggirandosi tra i locali devastati è possibile imbattersi anche nella vasca idromassaggio che chiese Maradona. "E' una bella sfida, ma lo sapevo già quando l'ho rilevato. Questo luogo per me rappresenta molto e volevo restituirlo alla città".