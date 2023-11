Cannavaro: "Io allenatore del Napoli? Vi spiego com'è andata"

Se qualcosa c'è stato probabilmente Fabio Cannavaro non lo ammetterà mai. Intanto, ancora una volta, ufficialmente smentisce di essere stato contattato da De Laurentiis per succedere a Garcia prima che la scelta ricadesse su Mazzarri. "E' vero io e Paolo (il fratello, ndr) eravamo allo stadio per Napoli-Empoli, ma è stato un caso. Poi il presidente è stato così gentile da farci accomodare accanto a lui. Ma per la panchina non sono mai stato chiamato, né prima né dopo quella partita. Se avrei accettato solo 7 mesi di contratto? Io sono a spasso (ride, ndr). Molti fanno l'errore di pensare che io abbia allenato solo un anno, quello sfortunato di Benevento. In verità sono dieci anni che faccio questo mestiere".

L'analisi dell'ex Pallone d'oro si sposta sul futuro prossimo di Walter Mazzarri: "Conosce l'ambiente, se è l'uomo giusto lo diranno i risultati. Certo, adesso ha un filotto di partite che sarebbero difficili per qualsiasi allenatore. Sono squadre forti e rodate. Credo, però, che il Napoli non possa essere quello che abbiamo visto finora. Con Garcia si era perso un po' quel bel gioco che avevamo ammirato con Spalletti".

Chiusura su Kvaratskhelia e sulla possibilità che un giorno, come preannunciato da Buffon, possa vincere il Pallone d'oro: "Ha caratteristiche che lo rendono un giocatore unico. Ma per stare a certi livelli non bastano 7-8 mesi buoni. Bisogna durare 10 anni e allora, poi, si potrà giudicare come calciatore".