Napoli, Fabian Ruiz ed Insigne non partiranno per la trasferta in Polonia

Notizie non positive per Luciano Spalletti in vista della trasferta europea a Varsavia. Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, infatti, non partiranno con la squadra alla volta della Polonia, come reso noto dal club partenopeo attraverso il proprio sito ufficiale.

Nell'allenamento del mercoledì Fabian ha svolto personalizzato in campo per un leggero affaticamento all'adduttore sinistro, mentre il capitano ha svolto lavoro personalizzato per completare la tabella di recupero in seguito all'affaticamento accusato sabato scorso.

Osimhen e Malcuit hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, piscina per Manolas. Anche questi tre, dunque, non dovrebbero far parte della spedizione azzurra in terra polacca.