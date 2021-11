Legia Varsavia-Napoli, dove vedere la partita

Quarta giornata del gruppo C di Europa League per il Napoli. Gli azzurri di Spalletti saranno di scena in Polonia contro il Legia Varsavia, battuto per 3-0 al Maradona nella giornata precedente.

Il calcio d’inizio è fissato alle 18:45 di giovedì 4 novembre.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn, con la telecronaca di Stefano Borghi ed il commento tecnico Alessandro Budel, ed in diretta tv su Sky Sport Uno.