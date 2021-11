Legia Varsavia-Napoli, le indicazioni per i tifosi azzurri che andranno in Polonia

La Ssc Napoli ha fornito le indicazioni e le informazioni utili per i tifosi azzurri che seguiranno la trasferta in Polonia, in occasione del match di UEFA Europa League contro il Legia Varsavia, in programma giovedì 4 novembre 2021 alle ore 18,45.

I cancelli del Settore Ospiti aprono 2 ore prima del calcio d’inizio. Per garantire un accesso ordinato e in sicurezza, si raccomanda ai tifosi ospiti di arrivare allo stadio in anticipo. Solo i tifosi in possesso di un biglietto valido potranno accedere allo stadio. Se il numero di tifosi ospiti non è superiore a 800, i settori 121 e 122 (livello inferiore) restano chiusi.

Il punto di incontro per i tifosi del Napoli, suggerito dalle autorità locali, è nella piazza “Square of the 1st Armored Division of the Polish Army”, in prossimità del Multimedialny Park Fontann (Skwer 1 Dywizji Pancernej WP, 00-221 Varsavia). L’ultimo bus è previsto alle ore 17:00.

Per accedere allo stadio, sarà necessario mostrare, al personale presente agli ingressi, il certificato di vaccinazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale, unitamente a un documento di riconoscimento e al codice fiscale. L’uso della mascherina all’interno dello stadio è obbligatorio. All'interno dello stadio sarà possibile effettuare pagamenti con carta di credito e con contante, esclusivamente con moneta locale (non è ammesso il pagamento in euro).

Al termine del match, il deflusso per i tifosi ospiti sarà consentito dopo circa un’ora dal termine della gara.