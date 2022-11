Eccellenza Campania - Il programma dei due gironi nel weekend

Bagarre in vetta, lotta nei bassifondi. Sette squadre in appena quattro punti nella zona nobile, due pronte ad avvicinarsi alla zona playout e allontanarsi dalla retrocessione. Ben cinque a lottare per un posto fuori dalla griglia di bassa graduatoria. Il prossimo appuntamento del Girone A di Eccellenza, valido per la tredicesima giornata, riserverà un confronto coi fiocchi. I riflettori saranno puntati sulla partita dello Stadio Bellucci tra il Pompei di Carannante e l’Ischia di Buonocore, entrambe a quota 25 punti e in cima alla classifica del campionato. Più indietro, di appena due lunghezze, Villa Literno - impegnato sull’ostico campo dell’Atletico Calcio - e lo Sporting Club Ercolanese, chiamato dall’esame Maddalonese in trasferta. L’Albanova, invece, dovrà sfidare l’Acerrana all’Arcoleo: un test non semplice per i casertani contro un Toro in ripresa e deciso ad accorciare sulla griglia playoff. Per il Napoli United di Maradona jr. c’è la gara casalinga col quartultimo Saviano: tasso tecnico differente, ma la competizione ha dimostrato che non ci sono incontri semplice. L’impresa della Montecalcio a Ischia ne è la prova: anzi, proprio i flegrei hanno la chance di dare continuità alla sorprendente vittoria con la sfida col Pomigliano. I granata di Rea, d’altra parte, puntano a ridurre il gap dal vertice. Scontro diretto tra Real Forio e Givova Capri Anacapri al Calise, per il Massa Lubrense c’è la complicata trasferta di Casoria. Il Sant’Antonio Abate vuole conservare il margine sulla zona playout: al Varone arriva il Savoia.

Nel Girone B, l’Ercolanese è reduce dalle fatiche del recupero nell’infrasettimanale. Dopo la vittoria sul Castel San Giorgio, la brigata di Di Pasquale - al secondo posto in classifica - sfida il Costa D’Amalfi al Bellucci. Per il Sant’Agnello arriva la prova distante dal Comunale: sul cammino dei costieri c’è la Scafatese. Il Vico Equense, da fanalino di coda (in condominio con la Polisportiva Lioni, ndr), affronta il Giffoni Sei Casali: con un successo, i ragazzi di Teta potrebbero mettersi a un solo punto di distanza dagli avversari.

Il programma del Girone A

Sant’Antonio Abate - Savoia sabato 19 novembre ore 14.30, Stadio Varone

Atletico Calcio - Villa Literno sabato 19 novembre ore 14.30, Stadio Papa

Pompei - Ischia sabato 19 novembre ore 14.30, Stadio Bellucci

Acerrana-Albanova sabato 19 novembre ore 14.30, Stadio Arcoleo

Montecalcio-Pomigliano domenica 20 novembre ore 10.30, Stadio Vezzuto-Marasco

Maddalonese-Sporting Club domenica 20 novembre ore 11.00, Stadio Comunale

Real Forio-Givova Capri Anacapri domenica 20 novembre ore 11.00, Stadio Calise

Casoria-Massa Lubrense domenica 20 novembre ore 11.00, Stadio San Mauro

Napoli United-Saviano domenica 20 novembre ore 14.30, Stadio Vallefuoco

Il programma del Girone B

Vico Equense-Giffoni Sei Casali sabato 19 novembre ore 14.30, Stadio Comunale

Ercolanese-Costa D’Amalfi domenica 20 novembre ore 11.00, Stadio Bellucci

Scafatese-Sant’Agnello domenica 20 novembre ore 14.30, Stadio Vitiello