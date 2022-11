Eccellenza Campania/Girone B - L'Ercolanese vince nel recupero: battuto di misura il Castel San Giorgio

Recupero dell'undicesima giornata del Girone B di Eccellenza, l'Ercolanese sfida il Castel San Giorgio dopo la mancata disputa per il crollo dello Stadio Raffaele Solaro. Le due squadre si trasferiscono al Bellucci di Pompei per dare vita alla gara rinviata e mettersi in pari con le altre della competizione. In una giornata piovosa e su un manto verde che tiene bene, le due formazioni si affrontano a viso aperto nonostante le differenze di classifica. I granata di mister Di Pasquale, in tenuta bianca, riescono a superare l'ostacolo rossoblù. La partita si apre con una buona giocata sulla destra per i napoletani che non trovano il tap-in con Infimo. Rispondono gli ospiti con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 19' è Di Gennaro ad impegnare l'estremo difensore con una conclusione a giro. Alla mezz'ora, D'Angolo calcia col sinistro dall'interno dell'area e la difesa è strepitosa nel salvataggio. Alla mezz'ora, la retroguardia vesuviana si oppone a Carrafiello, sul ribaltamento di fronte Trimarco manda abbondantemente alto. Al 39' Chiavazzo si ritaglia uno spazio con una conclusione alta rispetto alla porta difesa da Coppola. Al 42' un destro di Ammaturo è largo. Ad inizio ripresa, l'Ercolenese preme sull'acceleratore e trova ul vantaggio con un tiro di Infimo dopo una buona manovra in ripartenza: il numero 10 manda nel sacco su ottimo suggerimento di Ferro dalla destra. Al 56' Trimarco sfiora il raddoppio con un colpo di testa, poco impegnato invece Capece sul versante opposto. Qualche insidia portata dal Castel San Giorgio, ma sono i padroni di casa a tenere il ritmo e decidere la giocata. Da registrare qualche sortita offensiva per Infimo e compagni, sul versante rossoblù da menzionare un'iniziativa da fuori di Granato che risulta errata. Al triplice fischio, la squadra di Di Pasquale sale al secondo posto in classifica e si mette a caccia del primato.

Il tabellino

Ercolanese: Capece, Balzano, Fiele, De Giorgi, Menna, Ferro, Chiavazzo, Marigliano, Trimarco, Di Gennaro, Infimo. A disposizione: Cafariello, Esposito, Di Zazzo, Avolio, Petrarca, Di Maio, Marrazzo, Sperandeo, Gambardella. Allenatore: Di Pasquale

Castel San Giorgio: Coppola, Pepe, Elefante, Catalano, De Palma, Raimondi, D'Angolo, Ammaturo, Lavorante, Orefice, Carrafiello. A disposizione: Strino, Accarino, Anzalone, Cesarano, Granato, Procida, Pescicolo, Siano, Romano. Allenatore: Contaldo

Arbitro: Rosanna D'Ambrosi di Nocera Inferiore

Marcatori: Infimo (E)