Savoia, il presidente Scognamiglio: "Mai ricevuto alcun interessamento formale, giovedì mattina consegniamo il titolo"

Tiene sempre banco la questione societaria nell'ambiente Savoia. Dopo una prima parte di stagione ad intermittenza, il futuro del titolo è al centro di qualsiasi dibattito in casa oplontina. Il presidente Gennaro Scognamiglio, in una nota ufficiale diramata, ha parlato del momento e dei rumors degli ultimi giorni: "In merito alla situazione della nostra amata squadra, mi sono preso responsabilità e accollato, insieme ad altri tifosi, le spese e oneri per dare tempo alla nuova società di subentrare e portarci, così come hanno detto alla stampa e alle manifestazioni pubbliche, in alto. Dopo aver ricevuto numerosi attacchi personali, telefonate anonime ed altro, è arrivato il tempo farla finita e passare il testimone ad altri. Fino ad oggi, non abbiamo mai ricevuto alcun interessamento formale, né alcuna telefonata da parte di chi si dichiara già Presidente. La settimana scorsa, il giorno 10, si sono recati sul campo di allenamento, hanno fatto foto, hanno parlato con la squadra senza alcuna autorizzazione da parte nostra e addirittura, conoscendo la grave situazione economica, non hanno fatto alcuna offerta e né hanno dato qualcosa per sostenere le spese correnti. È il momento di dire basta, perché non solo ci stiamo sacrificando per la nostra passione ma essere offesi senza alcuna ragione è veramente troppo. Detto questo, oggi Noi siamo dimissionari. Se entro mercoledì non si fanno avanti almeno tre persone, Tifosi come me, Noi giovedì mattina consegniamo il titolo alla Lega Nazionale dilettanti. Non ci sono piu scusanti".