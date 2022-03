Eccellenza Campania/Girone C - Malafronte apre, Sannino pareggio: è 1-1 tra Vico Equense e Scafatese

Ventunesima giornata del Girone C di Eccellenza, al Comunale c'è il testa a testa tra il Vico Equense di Cristian Ferrara e la Scafatese di Severo De Felice. La brigata locale va a caccia del bottino pieno per avvicinarsi alla zona importante della gradutoria, mentre gli ospiti cercano lunghezze fondamentali per mantenere la terza piazza.

Prime occasioni di marca costiera. Al 15' Guidoni supera Cappuccio ma non riesce a correggere in rete. Al 18' ancora l'attaccante di casa sfiora il vantaggio con una conclusione alta sopra la traversa. Al 22' il tocco di Guidoni, dopo l'incursione in area di rigore, accarezza il palo. Al 33' rispondono i gialloblù con Malafronte: il tiro del centravanti trova la risposta sulla linea. Al 38' i Canarini passano in vantaggio. Malafronte fraseggia con De Vivo, la triangolazione va a buon fine. Il pallone arriva al bomber che punisce il portiere. Ad avvio ripresa, la Scafatese resta in proiezione offensiva e va vicino al raddoppio con Malafronte al 47'. L'occasione più ghiotta è per Balzano al 67': il calciatore di De Felice non capitalizza la grande giocata di Gambardella. Al 77' un tiro-cross di Sannino è vincente, nulla può Cappuccio che deve raccogliere la sfera dal sacco. Nel finale, i salernitani provano a cambiare ancora il risultato con Malafronte e De Vivo: Cetrangolo e l'imprecisione tengono il punteggio inchiodato sull'1-1.

Il tabellino

Vico Equense: Cetrangolo, Imperato, Correale, Tartaglione 01, Boussaada (52' Ricciardi 01), Nardelli 01, Sannino 01, Manna (79' Froncillo), Guidoni 02 (52' Terracciano 02), Petricciuolo (52' Cassitto 02), Ferrara (68' Imbimbo). A disposizione: Borrelli, Zambrano, Imbimbo, Froncillo 03, Ricciardi 01, Terracciano 02, Amorelli 02, Solimene 03, Cassitto 02. Allenatore: Cristian Ferrara

Scafatese: Cappuccio 03, Itri, Mejri, Costantino (46' Manzo), Gambardella, Lopetrone, Balzano 03 (86' Carotenuto 03), Cammarota (89' Elefante 02), Malafronte, De Vivo, Giacinti. A disposizione: Farina 01, Carotenuto 03, Maraucci, Manzo, Cozzolino 04, Aiello 03, Elefante 02. Allenatore: Severo De Felice

Arbitro: Alessandro Colelli di Ostia Lido

Assistenti: Alessio Vitiello di Torre Annunziata e Carlo Pipola di Ercolano

Marcatori: 38' Malafronte (S), 77' Sannino (V)

Ammoniti: Correale (V), Sannino (V), Costantino (S), Cappuccio (S), Cassitto (V)