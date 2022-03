Eccellenza Campania/Girone B - Il Savoia passeggia allo Stadio Ianniello: Frattese piegata 0-3

Il big match della ventunesima giornata del Girone B di Eccellenza si chiude con la schiacciante vittoria del Savoia sul campo della Frattese. Tre reti messe a segno dalla compagine biancoscudata di Roberto Carannante che schianta letteralmente i nerostellati e li stacca in classifica, mantenendo la seconda posizione. Brutto tonfo interno per i ragazzi di Giovanni Masecchia che non riescono ad avvicinarsi alla zona nobile.

Partita che inizia subito in discesa per gli ospiti che passano in vantaggio dopo otto giri di cronometro. È Foti a sbloccare il risultato con un calcio di punizione che si infila alle spalle di Mola. La reazione dei padroni di casa è immediata con un bolide di Visconti dal limite: la traiettoria è alta sopra la traversa. All'11' Mola devia in angolo una punizione insidiosa calciata dal limite da De Stefano. Al quarto d'ora i locali sfiorano il pareggio: corner di Signorelli e cross di Armeno, Prisco stacca ma non inquadra lo specchio. Al 22' una conclusione di Riccio termina sul fondo, stesso esito per Armeno poco più tardi. Al 27' il Savoia raddoppia. Contropiede degli oplontini, Esposito serve Liberti che calcia sotto la traversa e deposita nel sacco. Al 34' è la traversa a salvare la Frattese dalla disfatta completa su un tiro di Esposito. Nel finale di frazione, Landi smanaccia un colpo di testa di Prisco.

La ripresa si inaugura con una botta di Riccio da fuori, Landi blocca a terra. Al 59' espulso il tecnico di casa, Masecchia, per proteste. Partita meno brillante e intensa rispetto al primo tempo, al 72' Mola sventa l'iniziativa di Esposito con un'uscita bassa. Al 79' i nerostellati provano ad accorciare con Improta, Landi è ancora sicuro nell'intervento. Nelle battute conclusvie, la truppa di Carannante trova altresì il tris con il subentrato Napolitano che batte Mola con un missile secco e potente. Termina 0-3 allo Stadio Ianniello: il Savoia si prende il match-clou contro la Frattese e sbanca il manto erboso di Frattamaggiore.

Il tabellino

Frattese: Mola, Delle Curti, Riccio, Manzi, Calone, Visconti, Cavaliere (73' De Marco), Armeno (67' Improta), Orlando (81' La Pietra), Prisco, Signorelli (18' Mascolo - 81' Cigliano). Allenatore: Masecchia

Savoia: Landi, Pisani, Spavone, Foti (92' Marzullo), Esperimento, Conti, De Stefano (86' Catalano), Liberti, Trimarco (78' Napolitano), Esposito (90' Credendino), De Rosa (89' Vaino). A disposizione: Brescia, Russo, Rega, Borriello. Allenatore: Carannante

Arbitro: Matteo Manis della sezione di Oristano

Marcatori: 8' Foti (S), 27' Liberti (S), 84' Napolitano (S)

Ammoniti: Esposito, Esperimento, Landi, Spavone (S)