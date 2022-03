Eccellenza Campania/Girone B - La capolista scivola in casa, il Napoli United batte la Puteolana: Cittadini e Capellino decisivi

Il crollo della capolista nel fortino interno, la rivalsa dei Leoni in trasferta. Blitz del Napoli United che passa allo Stadio Domenico Conte di Pozzuoli con una prestazione di spessore. Successo all'inglese per la squadra di Diego Armando Maradona jr. che supera l'ostilità locale della Puteolana di Salvatore Marra e si assicura tre punti chiave per la corsa playoff.

La cronaca si apre con una giocata di Grezio ad avvio partita, il tentativo dalla distanza trova la risposta di Giordano. Al 10' gli ospiti sbloccano il risultato, ad andare in gol è Cittadini: il numero 21 controlla dopo aver dettato la profondità e insacca alle spalle di Maiellaro con un destro importante. I flegrei provano a scuotersi, ma Guarracino e compagni non riescono a costruire opportunità chiave in zona offensiva. E a metà frazione Maiellaro deve compiere un grande intervento su Navarrete. Tocca poi all'autore del gol, su errore di Amelio, a sfiorare il raddoppio. I granata cercano di premere sull'acceleratore, ma le iniziative di Grezio e De Simone sono imprecise.

Un episodio clou arriva ad avvio secondo tempo. Schinnea viene steso da Balzano, il direttore di gara assegna il calcio di rigore e sventola il rosso al difensore di Marra. Dagli undici metri si presenta Cittadini che sbaglia l'esecuzione e tiene inchiodato il risultato. Al 67' Gioielli impegna Giordano con una punizione insidiosa, il portiere si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner, Petrarca non trova il varco vincente. Nel finale, il Napoli United può chiudere la partita: Arrulo e Pelliccia non sono perfetti in fase realizzativa. Nel recupero, Navarrete apparecchia per Capellino che impatta e fa 2-0. Allo Stadio Conte termina con un successo prezioso per gli ospiti, mentre i padroni di casa devono rimandare l'appuntamento con la vittoria del campionato.

Il tabellino

Puteolana (4-3-1-2): Maiellaro, Balzano, Amelio, Petrarca, Sica, Marigliano (63’ Evacuo), Di Lorenzo (57’ Accietto), De Simone, Grieco, Guarracino (62’ Gioielli), Grezio. A disposizione: Caparro, Rinaldi, Sardo, De Rosa, Catinali, Fontanarosa. Allenatore: Marra

Napoli United (4-3-3): Giordano, Schieler, Oliva (51’ Santoro), Akrapovic, Tomasin, Pelliccia, Arrulo, Giordano (63’ Ciranna), Cittadini (67’ Capellino), Navarrete, Schinnea (72’ Arario). A disposizione: Maraolo, Pisacane, Diakhaby, Bruno, De Marco. Allenatore: Maradona

Arbitro: Stefano Giordano di Grosseto

Marcatori: 10’ Cittadini (NU), 95’ Capellino (NU)

Ammoniti: Petrarca, Evacuo(P), Schinnea, Giordano, Scheler, Capellino (NU)

Espulsioni: 52’ Balzano(P)