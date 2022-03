Rinviata un'altra partita nel Girone B di Eccellenza: il Covid fa saltare Neapolis-Savoia

Squadra in casa

Squadra in casa Neapolis

Il Covid cattura ancora la scena nel Girone B di Eccellenza. Dopo il rinvio della sfida tra Frattese e Barano, anche Neapolis e Savoia non scenderanno in campo nel prossimo weekend. Fine settimana all'insegna dell'aumento dei casi nelle formazioni partenopee, anche nel team di Giovanni Peluso sono risultati positivi alcuni componenti. Di seguito, l'annuncio dei biancoscudati: "La gara tra Neapolis e Savoia è stata rinviata a data da definirsi a causa dei casi Covid-19 riscontrati nel gruppo-squadra dei padroni di casa". Dunque, la ventitreesima giornata - per entrambe le compagini - slitterà alle prossime settimane.