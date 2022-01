Eccellenza Campania - Il Girone B perde altre due gare. Rinviato il big match del Conte, non si gioca Nuova Napoli Nord-Neapolis

Sarà un weekend spezzettato di impegni e incompleto nel programma. Le competizioni dilettantistiche sono pronte a tornare in campo, ma il Covid si rende ancora la mina vagante delle ultime settimane. Il Comitato Regionale, considerate le numerose positività nei diversi tornei, ha valutato il rinvio di altre due partite. Sarà l'Eccellenza Campania, e in particolare il Girone B, a dover fare a meno di alcune protagoniste.

Non si giocherà il big match tanto atteso allo Stadio Domenico Conte di Pozzuoli. La capolista Puteolana e l'inseguitrice Frattese non potranno scendere regolarmente sul manto erboso a causa dell'alto numero di contagi nel gruppo-squadra nerostellato: "L'Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e gli organi di stampa che il match con la Frattese, in programma domenica 23 gennaio, alle ore 11:30, allo stadio Domenico Conte di Arco Felice, è stato rinviato a data da destinarsi. Il Comitato Regionale Campania ha infatti optato per il rinvio della gara data la presenza di un alto numero positivi al Covid-19 nel gruppo squadra degli ospiti".

Anche il confronto tra Nuova Napoli Nord e Neapolis non si disputerà, la compagine di casa ha comunicato ben otto positività lo scorso martedì: "Il C. S. Neapolis comunica agli organi di stampa che la sfida esterna contro il Napoli Nord, valida per la seconda giornata di ritorno del girone B di Eccellenza, è stata rinviata a data da destinarsi. Il Comitato Regionale Campania ha infatti deciso per il rinvio della gara data la presenza di diversi positivi al Covid-19 nel gruppo squadra dei padroni di casa".