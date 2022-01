Coppa Italia Eccellenza - Pari tra Virtus Campania e Ischia: Sogliuzzo risponde a Fragiello

Si è concluso il lungo stop per le squadre dilettantistiche. Dopo lo slittamento dei calendari a causa del Covid, alcune formazioni di Eccellenza tornano a calpestare il manto erboso per una partita ufficiale. Tra le partenopee ci sono Virtus Campania e Ischia che ritrovano il ritmo partita per la prima chiamata del nuovo anno solare. Non si tratta di campionato bensì di un impegno di Coppa Italia. La competizione entra nel vivo e le due formazioni si affrontano nel match d'andata della semifinale della fase regionale.

Gli uomini di Stefano Liquidato ospitano la truppa di Angelo Iervolino allo Stadio Borsellino di Volla. Il primo tentativo è ad opera di Filosa all'8: il calciatore gialloblù manda in tilt la difesa con una serie di dribbling e calcia in diagonale non trovando lo specchio. Al 12' Sogliuzzo non riesce a indirizzare in rete un maldestro retropassaggio del reparto arretrato di casa. I locali si affacciano in attacco con una conclusione non precisa al quarto d'ora di gioco. Al 20' Fragiello, su un traversone dalla destra, prende il tempo al marcatore e insacca con una parabola precisa di testa.

La risposta degli isolani è un destro di Trofa neutralizzato. La prima frazione si chiude con una botta di Granato da posizione defilata: traiettoria alta. L'Ischia ritorna in campo con maggiore determinazione e ad avvio ripresa agguanta il pari. Cross dalla sinistra, Sogliuzzo è ben posizionato in area e con l'incornata infila in porta per l'1-1. L'incontro resta equilibrato, al 72' Cardone incrocia e Di Chiara compie un miracolo. Al 79' il portiere ischitano rischia la presa su un calcio d'angolo di Polverino. Nel finale, i ragazzi di Iervolino sfiorano il successo con Trani e Sogliuzzo e i biancorossi restano in dieci in pieno recupero.

Mercoledì prossimo andrà in scena la sfida di ritorno e sul territorio isolano si deciderà il passaggio del turno. Nell'altra semifinale, il San Marzano è uscito vincitore con un netto 0-2: Nuvoli nel primo tempo e Camara nella seconda frazione abbattono la Scafatese a domicilio.