Eccellenza Campania/Girone B - Schinnea e Giordano piegano il Neapolis: il Napoli United di Maradona jr. vola

Il girone d'andata va in archivio. E il Napoli United lascia la firma anche nell'ultimo turno. La sfida allo Stadio Alberto Vallefuoco si chiude con la vittoria per i ragazzi di Diego Armando Maradona jr. sul Neapolis di Giovanni Peluso. Un gol per tempo per gli ospiti che passano di misura e mettono in cascina il quarto risultato utile consecutivo: seconda vittoria di fila e terza posizione consolidata.

Partenza migliore per i padroni di casa con la conclusione di Di Pietro al 5', Giordano si supera con una gran parata. Il Napoli United risponde con un tiro in diagonale non preciso e con una rasoiata di Ciranna terminato sul fondo. Al 21' Schinnea raccoglie un cross di testa senza inquadrare lo specchio. Al 25' c'è il vantaggio dei Leoni. Giocata di Pelliccia, imbucata in area di rigore con Schinnea che si libera dell'avversario e realizza il gol dello 0-1. I ragazzi di Maradona si esaltano: grande lancio dalla sinistra di Ciranna, splendido controllo al volo di Barone che crossa al centro e in area trova Navarrete: il tiro, da ottima posizione, non centra il bersaglio grosso. Il primo tempo si chiude con un contropiede di Schinnea e un'incornata di Arrulo che non cambiano il risultato.

Nel secondo tempo, Maradona sostituisce Arrulo con Giordano e la mossa si rivela vincente. Al 58' calcio d'angolo di Ciranna, sul secondo palo si fa trovare pronto Giordano che indisturbato fa il 2-0. Dopo un minuto, Bardet è costretto ad opporsi al tentativo di doppietta di Schinnea. Al 70' Scuotto ci prova in maniera timida. Alla mezz'ora, un destro dalla distanza di Di Pietro termina poco alto sopra la traversa. Il Napoli United sfiora il tris con Giordano, il calciatore - a tu per tu con l'estremo difensore, si fa respingere l'iniziativa. In pieno recupero arriva il gol del Neapolis: dal dischetto Esposito non fallisce. La partita finisce dopo quattro minuti di recupero.

Il tabellino

Neapolis: Bardet, Esposito, Lanzillo, Siciliano (80' Sarnataro), Riccio, Terribile, Festa, Pollice (69' Esposito G.), Di Pietro (86' Piscopo), Scuotto, Barretta. A disposizione: Esposito S., Caianiello, Peluso, Chiariello, Galasso, Pirone. Allenatore: Giovanni Peluso

Napoli United: Giordano D, Scheler, Santoro, Akrapovic, Barone (65' Samson), Medaglia, Ciranna, Arrulo (55' Giordano G.), Pelliccia (73' Soprano), Navarrete (73' De Marco), Schinnea (61' Amaya). A disposizione: Zaccaro, Oliva, Perretti, Bruno. Allenatore: Diego Armando Maradona

Arbitro: Marco Vicardi - Lovere

Assistenti: Gianluca Nocera di Nocera Inferiore - Riccardo Marcone di Nocera Inferiore

Marcatori: 21’ Schinnea (NU), 58' Giordano (NU), 92' Esposito G. (N)

Ammoniti: Riccio, Siciliano e Barretta (N), Arrulo (NU)