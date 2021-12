Eccellenza Campania/Girone B - Puteolana, poker all'Ercolanese: i Diavoli Rossi chiudono il girone d'andata da imbattuti

Un successo casalingo che chiude uno straordinario girone d'andata. La Puteolana si impone allo Stadio Domenico Conte e strappa la posta in palio all'Ercolanese. La formazione di mister Marra raccoglie ancora l'intero bottino, mette in archivio la prima parte di stagione da imbattuta e si gode lo strepitoso cammino. Per i vesuviani è un ko che non ridimensiona quanto di buono dimostrato nella parte iniziale della competizione.

Il primo tempo è equilibrato, nonostante le differenze qualitative in campo. I padroni di casa tengono il pallino del gioco e attendono il momento giusto per colpire, gli ospiti tengono bene e cercano di approfittare delle ripartenze. Non mancano le opportunità in zona offensiva, la stabilità è spezzata da Rinaldi. Il difensore approfitta di una buona chance per sbloccare la sfida e regalare il vantaggio ai flegrei. L'undici di Perrella protesta per una posizione irregolare, il direttore di gara non segnala nulla. La frazione si chiude senza ulteriori sussulti e si va a riposo sul punteggio di 1-0.

Più coinvolgente e avvincente la ripresa. Il raddoppio della Puteolana è immediato con De Simone, l'Ercolanese non ci sta e accorcia le distanze con la firma di Molisso. È un continuo ribaltamento di fronte e, al 70', Grezio cala il tris. A pochi minuti dal termine della disputa del Conte, Gioielli approfitta di un calcio di rigore per timbrare il poker e mettere il risultato in ghiaccio. Il passivo è reso meno pesante da Lucignano che definisce il 4-2 finale. I Diavoli Rossi consolidano il primato e guardano al futuro con grande fiducia: risposta alle pretendenti e un'altra settimana di grande serenità nell'ambiente. Un tonfo tutt'altro che inaspettato per i vesuviani che dovranno rifarsi quanto prima per non rovinare i piani stagionali.