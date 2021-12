Eccellenza Campania/Girone A - La doppietta di Longo spinge l'Acerrana: Pomigliano battuto all'Arcoleo

Uno stop forzato che richiede la volontà di ritornare a calcare il manto erboso ed assaporare il ritmo partita da una parte. Riscattare il passo falso interno rimediato contro la capolista dall'altra. Al Centro Sportivo Arcoleo va in scena il confronto tra l'Acerrana, reduce dalla pausa inattesa di Saviano a causa delle condizioni pessime del manto erboso, e il Pomigliano, proveniente dal ko casalingo contro la Palmese.

La sfida, valida per il tredicesimo ed ultimo turno del girone d'andata del Girone A di Eccellenza, mette in palio tre punti pesanti per le dinamiche stagionali e per gli obiettivi prefissati. A raccoglierli è la formazione locale che con un doppio acuto di bomber Longo piega le ostilità degli avversari e proietta la compagine nelle zone nobili. Il Toro, con i due gol timbrati dal centravanti, riesce a guadagnare il bottino e tenere la scia del Montemiletto in classifica.

La vittoria sorprendente dei gialloverdi irpini sul campo della Virtus Avellino ha trovato la replica immediata dell'Acerrana, posizionata nella griglia playoff della competizione. Il Pomigliano, dal canto suo, ha provato a restare in gara con la rete di Tarallo: tuttavia, la consistenza e il cinismo hanno permesso ai padroni di casa di conquistare tre lunghezze preziose in graduatoria. Seconda disfatta consecutiva per gli uomini di Mario Di Nola che adesso scricchiolano.

Moccia e compagni, infatti, sono stati ripresi dalla fascia playout e, complice altresì l'hurrà del Grotta con l'Ottaviano, si ritrovano nella zona bassa. Discorso investo per la brigata del presidente Giuseppe Trinchillo che tiene vivo il sogno d'alta quota e alimenta le importanti ambizioni societarie. Tuttavia, bisognerà attendere le partite di Virtus Campania e Lioni - in programma domani - perché la classifica potrebbe subire ulteriori modifiche.

Testa al girone di ritorno. Il prossimo weekend inaugurerà il primo turno della seconda parte del torneo. Per l'Acerrana ci sarà l'impegno interno col sodalizio di Ponticelli. Il Pomigliano sarà atteso dalla trasferta sul rettangolo verde del Città di Avellino, attualmente a quattro punti di ritardo nel condominio del Girone A.