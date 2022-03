Eccellenza Campania/Girone B - Botta e risposta tra Neapolis e Mondragone: al Vallefuoco è 2-2

Scontro per la salvezza. Allo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano va in scena il confronto tra la Neapolis e il Mondragone. La squadra di Giovanni Peluso, reduce dalla brutta sconfitta contro il Sant'Antonio Abate, cerca punti nell'incontro odierno con i casertani guidati da Aldo Papa, in fiducia per il buon pareggio ottenuto contro l'Ischia.

È una gara che si gioca su ritmi alti e intensi. Non fioccano le occasioni clou, nonostante le sortite offensive. Tuttavia, non bisogna attendere molto per il primo gol. Ci pensa Scuotto al 13' a regalare il vantaggio alla formazione locale. Il centrocampista si coordina da posizione defilata e col destro supera Pagnano. Una finalizzazione importante che permette ai padroni di casa di mettere la testa avanti. I rossoblù non stanno a guardare e provano ad alzare il ritmo, Bardet e la difesa respingono gli attacchi. Il risultato non cambia ulteriormente e all'intervallo è 1-0.

Il Mondragone rientra con maggiore convinzione dagli spogliatoi e pareggia al 48' con un tentativo al volo di Lepre, sugli sviluppi di un angolo, che si tramuta in rete. Il pareggio dura pochi minuti perché la Neapolis ci crede e, su una palla recuperata in mediana, trova il nuovo vantaggio. Barretta, involatosi sulla sinistra, accoglie il suggerimento di un compagno e realizza il 2-1. Gli ospiti cercano la via del gol, ma le iniziative avanzate non si concretizzano. Al 91' Sellitti approfitta di una respinta di Bardet per fissare il 2-2 definitivo.

Il tabellino

Neapolis: Bardet, Terribile, Pollice, Lanzillo, Tufo, Festa, Vallefuoco, Scuotto, Esposito, Catena, Barretta. Allenatore: Giovanni Peluso

Mondragone: Pagnano, Di Maio, Fiorillo, Esposito, Di Crosta, Alvino, Di Fusco, Grifone, Lepre, Sperandeo, Russo. Allenatore: Aldo Papa

Arbitro: Bruno Tierno di Sala Consilina

Marcatori: 13' Scuotto (N), 48' Lepre (M), 50' Barretta (N), 91' Sellitti (M)