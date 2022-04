Eccellenza Campania/Girone B - Il Savoia sbanca lo Stadio Ianniello: Liberti, Scarpa ed Esposito abbattono la Neapolis

Recupero della ventitreesima giornata del Girone B di Eccellenza, il Savoia di Roberto Carannante fa visita alla Neapolis di Giovanni Peluso. La squadra di casa, reduce dalla sconfitta pesante sul campo del Real Forio, cerca riscatto nella sfida odierna. I biancoscudati, archiviato l'ottimo successo casalingo col Mondragone, vanno a caccia di conferme sul rettangolo da gioco degli avversari.

Partita che ci mette un po' ad entrare nella fase clou. All'11' Grieco verticalizza per Esposito che incrocia la conclusione: la traiettoria non è precisa e la sfera si perde sul fondo. Il match resta equilibrato, nella prima parte non si registrano grosse opportunità. Al 26' Foti crossa per De Stefano che impatta di testa e trova il primo palo, Chiariello respinge. Alla mezz’ora, azione identica sul versante opposto: l'incornata di Grieco è distante dallo specchio. Il Savoia prova a sfruttare i calci piazzati. Sugli sviluppi di un angolo battuto da De Stefano, Rega stacca: il pallone si alza e termina fuori. Al 45' Liberti gioca corto, Esposito tenta la conclusione a giro dal limite e Chiariello smanaccia in angolo. Va in archivio il primo tempo, è 0-0 a Frattamaggiore.

Allo Stadio Ianniello si apre la ripresa con alcuni cambi tra gli ospiti. L'occasione d'apertura è di Selva in acrobazione, Brescia para in presa bassa. Al 49' Trimarco prova il rasoterra a tu per tu con Chiariello, abile a respingere col piede. Passano quattro giri di lancette ed Esposito cerca la gioia personale: la traversa dice di no. Poco più tardi, Scarpa punta Varriale che lo stende: secondo giallo e Neapolis in inferiorità numerica. Al 64' i Bianchi sbloccano la contesa. Liberti è lesto a sfruttare la chance e siglare il vantaggio per gli ospiti. Al 70' Scarpa, con una magia direttamente da corner, firma il raddoppio degli oplontini. Qualche minuto dopo, Esposito scodella per Grieco, conclusione di prima intenzione e gran risposta di Chiariello. Nelle battute finali, Esposito mette il timbro di potenza per lo 0-3. Il Savoia, al triplice fischio, espugna Frattamaggiore e condanna la Neapolis al ko.